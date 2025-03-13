Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, enerji fiyatlarının son yıllarda hızla artmasına neden oldu.



Son olarak 2024 yılının temmuz ayında elektrik tarifesine zam yapılırken, 8 aydır fiyatlarda güncelleme yapılmaması, şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerinin isyan etmesine neden oldu.

Dağıtım payları artırılmadığı için en az 50 milyar TL açıkları olduğunu savunan şirketler, yapılacak zamlarla bu açığın kapatılmasını isterken, elektrik tarifesindeki fiyat değişikliği için konuşulan tarih ortaya çıktı.



NİSANDA ELEKTRİĞE YÜZDE 20 ZAM YOLDA



Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Ankara’da kulislerde, 1 Nisan’da elektriğe zam yapılabileceği konuşuluyor. Bu konuda ön hazırlık da yapılıyor. 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere elektrik için konuşulan zam oranı yüzde 20. Kararın şekillenmesinde ekonomi yönetiminin tavrı belirleyici olacak." ifadelerini kullandı.

Yapılacak artışın doğrudan enflasyonu tetikleyici bir özelliğinin bulunması, ekonomi yönetiminin zam oranına müdahale etmesine neden olabilir.



Mesken ve sanayi kullanıcıları için geçerli olması beklenen artış, şubat ayında uygulanmaya başlayan ve 417 kilovatsaat tüketimi aşan konut aboneleri için elektrik faturasında 3 ila 4 kat oranında artışa neden olabilir.