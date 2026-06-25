'Pot-in-pot' (iç içe geçmiş çömlek) adı verilen sistem, biri diğerinin içine yerleştirilen iki kil kaptan oluşuyor. İki kap arasındaki boşluk nemli kumla dolduruluyor ve üst kısmı ıslak bir bezle kapatılıyor. Dış kaptaki su buharlaştıkça içerideki ısı dışarı taşınıyor ve doğal bir soğutma etkisi oluşuyor. Bu sayede buzdolabı elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

SICAKLIĞI 14 DERECEYE KADAR DÜŞÜREBİLİYOR

Sistemin geliştiricisi Nijeryalı öğretmen Mohammed Bah Abba, bu yöntemi 1990'lı yıllarda özellikle çöl ikliminde yaşayan çiftçilerin ürünlerini daha uzun süre saklayabilmesi için geliştirdi. Uygun hava koşullarında sistem, iç sıcaklığı ortam sıcaklığından 14 dereceye kadar daha düşük seviyeye indirebiliyor. Böylece domates, biber, patlıcan ve yapraklı sebzeler normalden çok daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

HER İKLİMDE AYNI VERİMİ VERMİYOR

Bu doğal soğutma yöntemi en iyi sıcak ve kuru iklimlerde çalışıyor. Çünkü sistemin temelinde suyun buharlaşması yer alıyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde buharlaşma yavaşladığı için soğutma etkisi de azalıyor. Uzmanlar, sistemin gölgede ve hava akımının bulunduğu bir noktada kullanılması gerektiğini belirtiyor. Et, süt ve çok düşük sıcaklık gerektiren ürünler için uygun olmayan sistem, özellikle sebze ve meyvelerin saklanmasında düşük maliyetli ve çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.