CHP'li Yavuzyılmaz, X üzerinden elektrik faturalarına yapılan zammın ayıplı bulunduğunu duyurdu.

CHP'li Yavuzyılmaz paylaşımında şunları söyledi:

"AYIPLI BULUNDU"

"AKP'nin 1 Şubat 2025'ten itibaren konutların elektrik faturalarına yaptığı devasa zamla ilgili Tüketici Hakem Heyetlerine itiraz edilmesi çağrısında bulunmuştuk.

Sonuç AKP'nin devasa elektrik faturası zammı Tüketici Hakem Heyeti tarafından ayıplı bulundu.

Ayıplı zam tutarının başvuru sahibi vatandaşa faiziyle birlikte geri ödenmesine karar verildi.

Bireysel başvuru yaparak fahiş fatura zamlarının iptal edilmesinin yolu açıldı.

"AYIPLI ZAM, YASAL FAİZİYLE BERABER GERİ ALINDI"

AKP 2024 yılında elektrik kullanımı 5 bin kilowatt saati geçen konut abonelerinin 2025 yılından itibaren faturalarına en az yüzde 96 zam yapmıştı. Ancak zammın hangi tüketim miktarları için konutlara yapılacağı konusunda bilgilendirme vatandaşa 7 Kasım 2024 tarihinde ilan edilmişti.

Yani bilgilendirme tedbirin mümkün olamayacağı şekilde geç yapılmıştı.

AKP'nin vatandaşı düşürdüğü bu tuzağa yaptığı bu soyguna itiraz ettik. Paylaştığımız Elektrik Mühendisleri Odası'nın hazırladığı itiraz dilekçesiyle 22 Mart 2025 tarihinde bir vatandaşımız Mersin'de konuyla ilgili bir itiraz başvuru yaptı. Ardından Tüketici Hakem Heyeti kararını verdi. AKP'nin yaptığı elektik zammını ayıplı buldu.

Ayıplı zam tutarı olan 2 bin 305 liranın yasal faiziyle birlikte vatandaşa ödenmesine karar verildi."