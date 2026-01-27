Yeni yılın ilk ayında gıda ürünlerindeki fiyat artışının gölgesinde geçinmeye çalışan vatandaş, şimdi de elektrik faturalarına gelmesi beklenen zamla yoksullaşacak. ABD merkezli banka Bank of America (BofA), Türkiye’yle ilgili raporunda elektriğe yüzde 19 oranında zam yapılmasını beklediğini yazdı. Gazeteci Olcay Aydilek ise kulislerde elektriğe yüzde 15 ile yüzde 20 aralığında zam yapılmasının tartışıldığını yazdı. Elektrik faturalarına ne zaman zam yapılacağı henüz netleşmese de iktidar, şubat ayında düzenleme yapılabileceğini itiraf etmişti.

TOPLANTI PERŞEMBE

Bank of America, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yurt dışı ziyaretlerinin ardından Türkiye’yle ilgili yeni bir rapor yayınlandı. Raporu paylaşan serbest fon yöneticisi Kadirhan Öztürk, BofA’nın elektriğe yüzde 19 oranında zam yapılmasını beklediğini yazdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da bu ay katıldığı bir televizyon yayınında şubat ayında elektrik faturalarına zam yapılabileceğinin sinyalini vermişti. Yılmaz, ‘Elektrik zammı kapıda mı’ sorusunu “Şubat ayında hesap yapacağız, yine bir düzenleme yapabiliriz” ifadesiyle yanıtlamıştı. Zam beklentisinin ardından vatandaşın gözü, EPDK’nın perşembe günü yapacağı toplantıya çevrildi.