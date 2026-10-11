Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesinde, bir evin çatısında panel döşeme çalışması sırasında elektrik akımına kapılma olayı meydana geldi. Olayda M.S. ile M.K. akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan M.S., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. M.K.'nin ise hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin kaynak metinde bilgi yer almadı.
Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.