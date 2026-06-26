Olay, sabah saatlerinde, Ekinyazı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Bakadur, evlerinin bahçesinde bulunan su pompasındaki elektrik kaçağına temas edip, akıma kapıldı. Ailesinin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bakadur, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil Servis’te tedaviye alınan Zehra Bakadur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bakadur’un cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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