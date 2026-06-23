Olay, Cerrah Mahallesi Gazi Mareşal Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Bir binada çalışma yaptığı öğrenilen Aydemir’in, makara sistemiyle yukarı çektiği su oluğuna bağlı halat koptu. Kopan halatın etkisiyle elektrik hattına temas eden Aydemir akıma kapıldı.
Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Aydemir, yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aydemir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.