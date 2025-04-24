Sulama kanalında ellerini yıkarken elektrik akımına kapılan Özlem ile onu kurtarmak isteyen annesi öldü.
Kızının çırpındığını gören anne Cennet Üstün, panikle suya atlayarak onu kurtarmaya çalıştı, ancak o da akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olayın ardından ilçeye verilen elektrik kesilirken, yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerince Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Talihsiz anne- kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekipler, sulama kanalındaki elektrik kaçağının nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.
Sulama kanalında ellerini yıkarken elektrik akımına kapılan Özlem ile onu kurtarmak isteyen annesi öldü
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.