İktidarın özelleştirme politikasının sonucu olarak vatandaş yılda 2-3 kere en temel ihtiyaçlardan elektrik zamlarıyla karşılaşıyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, vatandaşın elektrik yükünün yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sokak ve caddelerin aydınlatılması için elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemelere dikkat çekti.

Mustafa Sarıgül

KENDİSİ ÖDEMİYOR

Genel aydınlatma kapsamında dağıtım şirketlerine 2021 yılında 3 milyar 600 milyon TL olan ödemenin, 2024 sonunda yüzde 900 artışla 32 milyar 515 milyon TL’ye çıktığını söyleyen Sarıgül, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“4 yılda şirketlere akan para 75 milyar TL’yi buldu. Enerji Bakanlığı tarafından sokak ve cadde aydınlatılması için elektrik dağıtım şirketlerine yapılan ödemeler artıyor. Dağıtım şirketleri genel aydınlatma giderlerini tıkır tıkır alırken Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) iletim hatlarını kullandıkları için ödemeleri gereken bedeli ödemeyerek kurumu zarara uğratıyor. Vatandaşın elektriği kesilirken yandaşların kasası doluyor.”