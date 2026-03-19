Batman’ın Hürriyet Mahallesi’nde yaşanan olayda, 14 yaşındaki A.Y.S. elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, kaldırımda arkadaşıyla yürüyen çocuk, bir elektrik direğinin yanından geçtiği sırada koparak sarkan kabloya temas etti. Temasın ardından akıma kapılan A.Y.S., aniden yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.Y.S.’nin Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kablonun kopma nedenini araştırırken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

