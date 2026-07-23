ABD'de bir elektrik direğinin tepesine tırmanarak mahsur kalan dev bir ayı, ekiplerin düzenlediği operasyonla güvenli bir şekilde indirildi.
ELEKTRİK DİREĞİNDE FARK EDİLDİ
Sokaktaki elektrik direğinde ayıyı fark eden mahalle sakinleri 911'e haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yaban hayatı koruma görevlileri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çevre güvenliğini sağlamasının ardından başlatılan operasyonla ayı, zarar görmeden direkten indirildi. Hayvan, kontrolün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.