Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 31 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla mesken abonelerine yönelik yıllık son kaynak elektrik tüketim limiti, 1 Ocak 2027'den itibaren 4 bin kilovatsaatten 3 bin kilovatsaate düşürülecek.

Düzenleme, mesken abone grubunda bulunan apartman ve sitelerin ayrı sayaçlarla ölçülen asansör, hidrofor, kalorifer, ortak alan aydınlatmaları ve benzeri ortak kullanım alanlarını da kapsıyor.

Doğal gazda kademeli fiyatlandırma sistemi de 4 Nisan itibarıyla uygulanmaya başlanırken uygulamada tüketim sınırları, illerin geçmiş 5 yıllık hane başına aylık ortalama tüketim verileri esas alınarak belirleniyor.

Doğal gazda ortalama tüketimin yüzde 75 fazlası üzerinden oluşturulan sınırlar, illere ve aylara göre değişiklik gösteriyor.

"YALNIZCA ENFLASYON ORANLARI ESAS ALINARAK HAZIRLANMASI YETERLİ OLMAYABİLİR "

Sağır,söz konusu düzenlemelerin apartman ve sitelerin 2027 yılı işletme bütçelerine etkisine ilişkin açıklamada bulundu.

Site ve apartman yönetimlerinin 2026 elektrik tüketimlerini abonelik bazında incelemeleri, alternatif elektrik tedarik tekliflerini değerlendirmeleri ve yeni tarife koşullarını bütçelerine yansıtmaları gerektiğini belirten Sağır, doğal gazda da belirlenen sınırın aşılması halinde yalnızca aşan miktarın değil, ilgili aya ait tüketimin tamamının ikinci kademe fiyatı üzerinden hesaplandığını ifade etti.

Sağır, bu nedenle merkezi ısıtma sistemlerinin verimli işletilmesi için kazan bakımlarının zamanında yapılması, ısıtma otomasyonu ve tüketimlerinin düzenli takip edilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, 2027'ye ilişkin aylık limitlerin ayrıca takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Apartman ve site yönetimlerinin, 2027 işletme bütçelerini hazırlarken enerji piyasasındaki düzenlemeleri, geçmiş dönem tüketim verilerini ve olası maliyet artışlarını birlikte değerlendirmesi gerektiğine işaret eden Sağır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enerji giderleri özellikle merkezi ısıtma sistemlerine sahip, ortak kullanım alanları geniş ve teknik donanımı yoğun yapılarda önemli bir maliyet unsuru. Apartman ve site yönetimlerinin önceki yılın giderlerine belirli bir artış oranı uygulayarak bütçe hazırlamaları, yıl içerisinde mali açıdan yetersiz kalmalarına neden olabilir. Bütçelerin yalnızca enflasyon oranları esas alınarak hazırlanması yeterli olmayabilir.

Yönetimlerin 2026 yılı elektrik tüketimlerini abonelik bazında incelemeleri, alternatif elektrik tedarik tekliflerini değerlendirmeleri ve yeni tarife koşullarını bütçelerine yansıtmaları gerekiyor. 2027 işletme bütçelerinde enerji, personel, teknik bakım ve tedarik giderleri ayrı ayrı analiz edilmeli, düşük, orta ve yüksek maliyet artışlarını içeren alternatif bütçe senaryoları oluşturulmalı."

"ÖNCELİK, GERÇEKÇİ BİR İŞLETME BÜTÇESİNİN OLUŞTURULMASI OLMALI"

Sağır, elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin düzenli ölçülmesi, tarife değişikliklerinin takip edilmesi, enerji verimliliğine yönelik yatırımların planlanması ve teknik ekipmanların periyodik bakımlarının yapılması tavsiyesinde bulunarak, "Gerçekçi verilere dayanmayan işletme bütçeleri, yıl içerisinde ek aidat taleplerine, ödeme güçlüklerine ve hizmet kalitesinin düşmesine yol açabilir. Enerji tasarrufu sağlanırken bina güvenliğinden, yaşam konforundan ve hizmet kalitesinden ödün verilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Kat maliklerine yönelik de uyarıda bulunan Sağır, şunları kaydetti:

"Kat maliklerinin 2027 işletme bütçelerini değerlendirirken yalnızca aidat artış oranlarına değil, giderlerin hangi verilere ve maliyet öngörülerine dayanılarak hesaplandığına dikkat etmeleri gerekiyor.

Kat maliklerinin genel kurul toplantılarına katılmaları, işletme projelerini incelemeleri ve denetim süreçlerinde aktif rol üstlenmeleri, öngörülemeyen mali risklerin azaltılmasına katkı sağlayacak. 2027'de öncelik, aidatların düşük tutulmasından ziyade gerçekçi, şeffaf, denetlenebilir ve sürdürülebilir bir işletme bütçesinin oluşturulması olmalı. Enerjinin birim fiyatını belirlemek yönetimlerin yetkisinde olmasa da tüketimi kontrol altına almak, kaynakları verimli kullanmak ve maliyetleri doğru yönetmek profesyonel tesis yönetiminin temel sorumlulukları arasında bulunuyor."