CHP'li Yavuzyılmaz'dan elektrik faturalarına dair dikkat çeken açıklama geldi. Yavuzyılmaz, "Çayırhan'ın özelleştirme ihalesi iptal edilmezse piyasa enerji fiyatlarını yükseltecek, ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak" dedi.
Yavuzyılmaz, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirme ihalesi iptal edilmezse ise kamunun elektrik üretimindeki payının yüzde 17’lerden daha aşağılara düşeceğini, bu durumun ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacağını belirtti.
Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:
Kamu eliyle yüksek karla işletilen Çayırhan termik santralinin ve maden sahalarının bugün özelleştirme ihalesi var.
Bu ihale süreci iptal edilmezse kamunun ülkemizin elektrik üretimindeki payı %17’lerden daha aşağılara düşeceği için, bu durum piyasa enerji fiyatlarını yükseltecek, ilerleyen aylarda elektrik faturalarına zam olarak yansıyacak.
Acilen ihaleyi durdurun!