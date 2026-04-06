Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) nisan ayı itibarıyla yürürlüğe koyduğu yüzde 25'lik elektrik zammı, haneleri vurdu. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), yeni tarifeyle birlikte faturadaki dağıtım bedeli payının yüzde 75’e ulaştığını açıklayarak "dağıtım bedeli karadeliğe dönüştü" uyarısında bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere konut elektrik tarifelerine yüzde 25 oranında zam yaptı. Yapılan artışın ardından Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 4 kişilik bir ailenin asgari yaşam standartları üzerinden yaptığı hesaplamaları kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, bir ailenin aylık ortalama elektrik gideri 595,8 TL’den 744,7 TL’ye yükseldi.

DAĞITIM BEDELİ ENERJİ BEDELİNİ YUTTU

EMO’nun analizine göre, nisan ayı itibarıyla bir elektrik faturasının yalnızca yüzde 15,2’sini asıl tüketilen enerji bedeli oluştururken, yüzde 74,8 gibi devasa bir oran "dağıtım bedeli" adı altında tahsil ediliyor. Son 5 yıllık veriler karşılaştırıldığında ise çarpıcı bir tablo ortaya çıkıyor: 2021 yılından bu yana enerji bedeli yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedelindeki artış oranı yüzde 880’i buldu.

"FATURA DEĞİL ŞİRKETLERE KAYNAK AKTARIMI"

Gazeteci kimliğiyle süreci değerlendiren EMO yetkilileri, elektrik dağıtımının özelleştirilmesinin faturasının vatandaşa kesildiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, "Eğer dağıtım bedelleri enerji bedeli oranında artsaydı, bugün 744 TL ödenen fatura sadece 228 TL olacaktı. Aradaki 516 TL’lik fark, dağıtım şirketlerine aktarılan bir yüktür" ifadelerine yer verildi.

YENİ ZAMLARIN HABERCİSİ: DOĞAL GAZ ARTIŞI

EPDK’nın sadece elektrik tarifesini değil, elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza da yüzde 19,42 oranında zam yaptığı öğrenildi. Uzmanlar, üretim maliyetlerindeki bu artışın ve Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavanının yükseltilmesinin, yaz aylarında yeni zam dalgalarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

EMO'DAN ÇÖZÜM ÖNERİSİ: SOSYAL TARİFE VE KAMULAŞTIRMA

Elektrik Mühendisleri Odası, ağırlaşan fatura yüküne karşı şu çözüm önerilerini sıraladı:

Sosyal tarife: Dar gelirli haneler için enerji politikaları kâr odaklı olmaktan çıkarılmalı.

Kamulaştırma: Özelleştirilen üretim ve dağıtım tesisleri acilen kamu denetimine alınmalı.

EPDK yapısı: EPDK’nın mevcut yapısı yerine, halkın çıkarını gözeten özerk bir mekanizma kurulmalı.

Nisan ayında yürürlüğe giren bu zamla birlikte, 2022 yılında faturanın yüzde 22'sini oluşturan dağıtım bedeli payının, 2026'da yüzde 75'e dayanması "piyasanın çarpık yapısı" olarak nitelendirildi.