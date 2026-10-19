Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı televizyon programında kamuoyunun merakla beklediği enerji fiyatları ve devlet desteklerine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI?

Fiyat artışı beklentilerine ilişkin konuşan Bayraktar, şu an için elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yeni bir düzenleme planlamadıklarını söyledi.

Bayraktar, "Şu an için ekim ve kasım ayında böyle bir düzenleme planımız yok." dedi. Bununla birlikte gelişmelerin ve bütçe durumunun takip edildiğini belirtti.

"ELEKTRİKTE DESTEK LİMİTİ DÜŞEBİLİR"

Enerji desteklerine ilişkin bilgi veren Bayraktar, yüksek tüketim yapan abonelere yönelik destek sınırlarında yeni bir düzenlemeye gidilebileceğini ifade etti.

Elektrikte yıllık tüketim sınırının 2025'te 5 bin kilovatsaat olarak belirlendiğini, 2026'da ise 4 bin kilovatsaate düşürüldüğünü hatırlatan Bayraktar, 2027 yılı için yeni bir limit belirleneceğini ve bu sınırın 4 bin kilovatsaatin altına inebileceğini söyledi.

Doğalgazda da ortalama tüketimin yüzde 75 üzerinde tüketim yapan abonelerin destek kapsamı dışında bırakıldığını belirten Bayraktar, Türkiye'de doğalgazın bin metreküpünün 220 dolardan fiyatlandırıldığını, Avrupa'da ise bu rakamın yaklaşık 1000 dolar seviyesinde olduğunu ifade etti.