Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), mesken abonelerine yönelik Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamındaki yıllık tüketim limitini 2027 için 3 bin kilovatsaat (kWh) olarak belirledi. 2026'da 4 bin kWh olan limit, 1 Ocak 2027'den itibaren düşürülecek.

EPDK'nın açıklamasına göre, yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesinin 6,5 milyonunun, yani yüzde 14,7'sinin yüksek tüketimli tüketici grubunda yer alması bekleniyor. Yıllık tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri, ikili anlaşma yapmamaları halinde yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarifeden elektrik kullanacak.

820 LİRA BİR TÜKETİM KARŞILIĞI

Yeni yıllık limit, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine karşılık geliyor. Kurumun hesabına göre bu tüketimin aylık ortalama fatura bedeli yaklaşık 820 lira. Düzenlemede esas alınan ölçüt ise fatura tutarı değil, yıllık elektrik tüketimi.

EPDK, kararla ulusal tarifede herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi. Düzenlemeyle, belirlenen tüketim limitine ulaşan abonelerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetler üzerinden elektrik tedarik etmesinin amaçlandığını açıkladı.

2026 TÜKETİMİ DE HESABA KATILACAK

Yeni limitin uygulanmasında hem 2027 hem de bir önceki takvim yılı olan 2026'daki tüketim dikkate alınacak. Limite ulaşılan ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren, ikili anlaşma yapmamış tüketicilere yüksek tüketimli son kaynak tarifesi uygulanacak.

EPDK'nın verdiği örneklere göre geçiş tarihleri şöyle olacak:

2026 yılı tüketimi, ekim ayında okunan sayaç veya düzenlenen faturayla ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonesi için 1 Ocak 2027.

2026 yılı tüketimi, aralık ayında okunan sayaç veya düzenlenen faturayla ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonesi için 1 Mart 2027.

2026 tüketimi 3 bin kWh'nin altında kalıp 2027 tüketimi haziranda okunan sayaç veya düzenlenen faturayla bu sınırı ilk kez aşan mesken abonesi için 1 Eylül 2027.

2026 tüketimi sınırın altında olan ve saatlik okuma yapılabilen sayacında 31 Temmuz 2027 saat 23.59'daki okumayla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh'yi aşan mesken abonesi için 1 Ekim 2027.

KİMLER DÜZENLEMENİN DIŞINDA?

Mesken abone grubundaki camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları ile AFAD'a ait geçici barınma merkezleri de kapsam dışında yer alıyor.

Elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de düzenlemeden etkilenmeyecek.

Tarımsal faaliyetler grubundaki son kaynak limiti değiştirilmedi. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone gruplarında uygulanan 15 bin kWh'lik limit de aynı kaldı.

Meskenlerde son kaynak limiti 2025 için 5 bin kWh, 2026 için ise 4 bin kWh olarak belirlenmişti. 2018-2024 döneminde belirlenen yüksek limitler nedeniyle tüm mesken aboneleri düşük tüketimli son kaynak tüketicisi olarak ulusal tarifeden yararlanmaya devam etmişti.