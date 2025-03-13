Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme, uzun süredir gündemde olan bir konu olarak 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başladı.

Bu düzenlemeye göre, daha fazla elektrik tüketen aboneler daha yüksek fatura ödeyecek. İlk faturalar da gelmeye başladı ve en fazla etkilenenler arasında esnaflar yer alıyor.

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, ticarethanelerin daha uygun fiyatla elektrik alabileceği bir fırsat doğduğunu, ancak bu fırsattan sadece belirli bir tüketime kadar olanların yararlanabileceğini belirtti. Ayrıca, limiti aşan ticarethanelerin, tedarikçi firmalarını seçme hakkına sahip olduklarını söyledi.

YENİ DÖNEM 1 ŞUBATTA BAŞLAMIŞTI

Yeni düzenleme, elektrik abonelerine sağlanan sübvansiyonların daha adil bir şekilde dağıtılmasını amaçlıyor. Bu kapsamda, aylık 417 kilovatsaatten fazla elektrik tüketen konut aboneleri, devlet desteğinden faydalanamayacak. Elektrikteki yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başlamış oldu.

ESNAF ŞİKAYETTE BULUNUYOR

Ekol TV'nin haberine göre, 1 Şubat'ta yürürlüğe giren düzenleme ile ilk faturalar esnaflara ulaştı ve şikayetler artmaya başladı.

417 kilovatsaatten fazla tüketim yapan aboneler devlet desteğinden yararlanamazken, önceki ay 1.050 TL'den fazla ödeme yapanların faturaları ise iki katına çıktı.

Bu durum, en çok esnafları etkiledi. Esnafın, gelen ilk faturalarla birlikte şikayetlerde bulunduğu aktarıldı.

FATURALARDA BÜYÜK ARTIŞ

Örnek olarak, 10 metrekarelik bir mahalle berberinin elektrik faturası, önceki dönemde 1.500 TL civarındayken, yeni düzenleme ile birlikte 3.000 TL'ye yükseldi. Artan faturalar nedeniyle tüketiciler, önce haklarını dağıtım şirketlerinde aradılar, ancak sonuç alamayınca mahkemeye başvurmayı tercih ettiler.

"5,5 LİRA CİVARINDA ELEKTRİK MALİYETİYLE KARŞILAŞIYORLAR"

Enerji Verimliliği Uzmanı Altuğ Karataş, "Otomatik olarak buraya düşüyorlar. Yıllık tüketimleri 15 bin kwh’yı geçiyorsa 5,5 lira civarında elektrik maliyetiyle karşılaşıyorlar. Bir önceki yılla ya da birkaç ay önceki faturalarını karşılaştırdığımızda ise bu ortalama yüzde 55 civarında bir enerji maliyeti artışı demektir" dedi.

Karataş, "Ticarethanelerde daha ucuz elektrik alma imkanı ortaya çıkıyor limiti aşanlar için. Onlar tedarik firmalarını seçme hakkına sahipler" ifadelerini kullandı.