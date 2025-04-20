Elektrik ve doğalgaz faturalarında nisanda yaşanan anormal artış, tepkilere neden oldu. Özellikle doğalgazda metreküp fiyatına yapılan gizli yüzde 140 zam ve ardından gösterilen yüzde 59 oranındaki “devlet desteği”, kamu kaynaklarının yurttaş yerine enerji şirketlerine aktarılıp aktarılmadığı tartışmaları daha da tetikledi. Havaların ısınmasıyla beraber doğalgaz ve elektrik tüketiminin düşmesi beklenirken, gelen faturalar dudak uçuklattı.

Cumhuriyetin haberine göre, Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, faturalarla ilgili çarpıcı hesaplamalarla ortaya koydu. İlhan, nisanda doğalgaz fiyatına yüzde 140 oranında gizli zam geldiğini, daha sonra bu artışın sadece yüzde 59’luk kısmının “devlet desteği” adı altında vatandaştan düşürüldüğünü söyledi.

İlhan şu ifadeleri kullandı: “Doğalgaz metreküp fiyatı ocak ayında 7.3 TL iken Nisan ayında 17.3 TL’ye çıkarıldı. Aradaki zam vatandaşa yansıtıldıktan sonra devlet desteği uygulanıyor gibi gösteriliyor. Bu büyük bir aldatmacadır. Van’da yaklaşık 160 bin doğalgaz abonesi var. Her abonenin faturasına ortalama 1180 TL devlet desteği eklendiği düşünüldüğünde sadece Van’da doğalgaz firmalarına 188 milyon 800 bin lira ödeme yapılmış oluyor. Eğer bu paralar doğrudan doğalgaz şirketlerine aktarılıyorsa büyük bir yolsuzluk ve servet transferi var demektir. Yok eğer aktarılmıyorsa vatandaşa ‘Destek veriyoruz’ yalanıyla büyük bir kandırmaca yapılmaktadır.”

DESTEK GÖRÜNÜNLÜ BAZI FATURA ÖRNEKLERİ

A Faturası: Mart ayında 468.50 lira ödeyen bir yurttaş, nisanda 1607 lira tüketimle karşılaştı. 785 lirası devlet desteği gösterildi, kalan 821 lira vatandaşa ödetildi.

B Faturası: Martta 504 lira olan fatura, Nisan’da 1.339 lira oldu. 717 lira devlet desteği düşüldü; yurttaş 677 lira ödeme yaptı.

C Faturası: Mart ayında 513 lira ödeyen bir yurttaş, nisanda 1.183 liralık fatura ile karşılaştı. 648 lira destek düşüldü, yurttaş 535 lira ödeme yaptı.

En çarpıcı artış ise doğalgazda yaşandı. Ocak ayında 2 bin 760 lira, mart ayında 3 bin 55 lira doğalgaz faturası ödeyen bir yurttaş, nisan ayında ısınma ihtiyacı azalmasına karşın 4 bin 424 liralık faturayla karşılaştı. 2 bin 587 lira devlet desteği gösterildi, vatandaş yine de 1835 lira ödeme yaptı.

Bir başka vatandaş ise, 948,49 lira olan faturadan 182,16 lira devlet desteği ile 766,33 lira ödedi.