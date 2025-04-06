Elektrik bir yıldan kısa sürede ikinci kez zamlandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 38.1 olarak açıkladığı yıllık enflasyona rağmen asgari düzeyde tüketim yapan hanelerin elektrik faturası 9 ayda yüzde 72.5 zamlandı. Enflasyonla mücadeleyi bahane göstererek emekli aylıklarını ocakta yüzde 15.75 artıran, 2024’ü tek zamla geçiren asgari ücretliye ise yüzde 30 oranında zam yapan iktidar, 41.2 milyon konut abonesinin kullandığı elektriğe ise yüzde 25’lik zam yaptı.

3’TE 2’Sİ DAĞITIM BEDELİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun sitesindeki verilere göre tek zamanlı tarife üzerinden bir ayda 230 kilovatsaatlik asgari düzeyde enerji kullanan bir hanenin elektrik faturası Haziran 2024’te 345 liraydı, son zamla beraber 595 lirayı aştı. Böylece TÜİK’in yüzde 38.1 olarak açıkladığı yıllık enflasyona rağmen elektrik faturası 9 ayda yüzde 72.5 arttı. Üstelik dar gelirliler, kullandığı elektriğin üç, dört katı kadar elektrik faturası ödemek zorunda kalıyor. Düşük elektrik tüketimi olan hanelerin ödeyeceği faturanın 3’te 2’sini şirketlerin kasasına girecek dağıtım bedeli oluşturuyor.

Ayrıca elektrik faturalarından Katma Değer Vergisi (KDV) ve Elektrik Tüketim Vergisi de alınıyor. Diğer yandan ocak ayında 1.047 liranın üzerinde elektrik faturası ödeyenlere 4 ayda yapılan zam da üç haneli oranlara ulaştı.

‘5 MİLYAR TL ÖDEYECEĞİZ’

Zam kararını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Konut abonelerinin yüzde 97’sini elektrik zammı çarpacak. Fatura ödemelerinde vatandaşın cebinden her ay 5 milyar lira fazla para çıkacak” dedi.