Milyonlarca vatandaşın belini büken kabarık faturalar için uzmanlar alarm verdi. Evde fazla eşya çalıştırmadığı halde 500 lira ve üzerinde elektrik faturası ödeyenler şaşkınlık içindeyken, uzmanlar hayat kurtaran uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre yüksek faturaların arkasında çoğunlukla fark edilmeyen gizli tüketim kalemleri ve sayaç hataları yatıyor. Evdeki görünmez alışkanlıklar ay sonunda bütçeleri sarsmaya devam ediyor.

AY SONUNDA FATURAYI DÜŞÜRÜYOR

Pek çok kişinin kapalı olmasına rağmen prizden çekmediği elektronik eşyaların elektrik faturasını etkilediği ortaya çıktı. Televizyonlar, dijital platform kutuları, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar ve hatta prizde unutulan telefon şarj aletleri, gece boyunca sessizce faturayı şişiriyor. Uzmanlar, bu cihazların bağlı olduğu prizleri anahtarlı modellerle değiştirmek ya da fişe takılı bırakmamanın, ay sonunda gelen faturayı ciddi şekilde etkilediğini açıkladı.

BU KRİTİK HATA FATURAYI 3’E KATLIYOR

Evde en çok enerji harcayan beyaz eşyaların yanlış kullanımı da faturayı neredeyse şişiriyor. Özellikle buzdolabının arkasında biriken tozlar kompresörün daha fazla çalışmasına neden olurken, dondurucu kısmındaki buzlanma enerji tüketimini neredeyse 3 katına çıkarıyor. Çamaşır ve bulaşık makinelerini yüksek sıcaklıklarda çalıştırmak yerine ekonomik programlara kullanmak da yönelmek, harcanan elektriğin büyük kısmını oluşturan ısıtma maliyetini engellemiş oluyor.

MİLYONLARCA ABONENİN ATLADIĞI DETAY

Milyonlarca abonenin farkında olmadan yaptığı bu basit hatalar dışında endeks okumaları ve arızalı sayaçlara da dikkat çeken uzmanlar, fatura üzerindeki ilk ve son okuma tarihlerindeki değerlerin fiziki sayaçla uyuşup uyuşmadığını kontrol etmek gerektiğinin altını çizdi. Evdeki tüm elektrikli cihazların kapalı olmasına rağmen sayaç dönmeye devam ediyorsa, kaçak akım ya da sayaç arızası ihtimalinin doğduğunu hatırlatan uzmanlar, bu gibi durumlarda dağıtım şirketinden inceleme talep edilebileceğini açıkladı.