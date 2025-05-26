Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte klima kullanımı artarken, cihazlardan maksimum verim alınması için doğru kullanım, düzenli bakım ve teknolojik tercihlerin önemi artıyor.

Yılda en az bir kez yapılması önerilen klima bakımı, hem insan sağlığını koruyor hem de cihaz ömrünü uzatıyor. Bakımı ihmal edilen cihazlarda ise enerji tüketimi artarken, arıza riski ve hava kalitesinde düşüş yaşanabiliyor.

Enerji tasarrufu için A+, A++ ve A+++ enerji sınıfındaki cihazların tercih edilmesi ve kullanım alanına uygun klima kapasitesinin tercih edilmesi öneriliyor. Kapasite açısından yetersiz ya da fazla güçlü cihazlar, hem enerji israfına yol açıyor hem de konforu azaltabiliyor.

Enerji tüketimi ve kullanıcı sağlığı açısından iç ortam sıcaklığının 20-24 derece aralığında tutulması, özellikle yaz aylarında artan polen ve toz yoğunluğu dikkate alınarak, gelişmiş filtre sistemlerine sahip modellerin kullanılması tavsiye ediliyor.

Klima uzmanları, özellikle yaz sıcakları başlamadan önce bakım işlemlerinin tamamlanmasının hem konfor hem de maliyet avantajı sağlayacağını belirtiyor.

"Sezon yoğunluğu başlamadan hareket etmenin, büyük avantaj sağladığını unutmamak gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özay Şen, klima bakımının zamanında yapılması ve yeni cihaz tercihlerinin sezondan önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Şen, şu değerlendirmede bulundu:

"Klimalarınızı yaza hazırlamak sadece konfor değil, aynı zamanda sağlık ve ekonomi meselesidir. Düzenli bakım yaptırmak, cihazınızın hem performansını hem de ömrünü doğrudan etkiler. Yeni bir cihaz almayı düşünen tüketicilere ise tavsiyemiz; enerji sınıfı yüksek, inverter teknolojili ve akıllı kontrol özelliklerine sahip modelleri tercih etmeleri yönünde. Ayrıca sezon yoğunluğu başlamadan hareket etmenin hem zaman hem bütçe açısından büyük avantaj sağladığını unutmamak gerekiyor."