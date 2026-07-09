

Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sistemi, tüketicilerin alternatif tedarikçilere yönelmesini hızlandırdı. GSM operatörlerinde kullanılan numara taşıma uygulamasına benzer şekilde işleyen serbest tüketici modeli sayesinde aboneler, istedikleri perakende elektrik şirketini seçerek kendilerine daha avantajlı fiyat tekliflerinden yararlanabiliyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, kademeli tarifeye geçilmeden önce yaklaşık 188 bin seviyesinde bulunan serbest tüketici sayısı, bir yıl içerisinde yüzde 358 oranında artış göstererek 860 bin 207'ye ulaştı. Böylece Türkiye genelindeki elektrik abonelerinin yaklaşık yüzde 1,66'sı serbest tüketici statüsüne geçti.

HERHANGİ BİR NOKTASINDAKİ TEDARİKÇİ TERCİH EDİLEBİLİYOR

Sabah'ın haberine göre, serbest tüketici uygulaması, aboneleri yalnızca yaşadıkları bölgedeki elektrik şirketleriyle sınırlandırmıyor. Türkiye genelinde faaliyet gösteren 21 perakende elektrik tedarik şirketinden herhangi biriyle ikili anlaşma yapılabiliyor. Örneğin İstanbul'da ikamet eden bir kullanıcı, farklı bir şehirde hizmet veren bir elektrik tedarikçisinden de enerji satın alabiliyor.

KİMLER SERBEST TÜKETİCİ OLABİLİYOR?

2026 yılı için serbest tüketici olabilme sınırı yıllık 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Bu tüketim miktarını aşan konut abonelerinin büyük bölümü sisteme dahil olma hakkına sahip bulunuyor.

Elektrik tedarik şirketleri tüketicilere sabit fiyat garantili paketlerin yanı sıra piyasa fiyatlarına bağlı değişken tarifeler de sunabiliyor. Bu nedenle sözleşme yapılmadan önce farklı şirketlerin tekliflerinin detaylı şekilde karşılaştırılması önem taşıyor.

## EN YOĞUN TALEP BU BÖLGELERDE

EPDK verilerine göre serbest tüketici modeline en fazla ilgi, klima kullanımının yaygın olduğu Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar elektrik dağıtım bölgelerinde görüldü. Bunun yanı sıra sanayi kuruluşlarının da daha uygun maliyetli elektrik temin edebilmek amacıyla serbest tüketici sistemine yöneldiği ifade edildi.