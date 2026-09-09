Almanya'da bir milyondan fazla hane, sıradan prizlere bağlanarak çalışan balkon tipi mikro güneş enerjisi santrallerine geçiş yaptı. Süpermarketlerde 500 euroya satılan bu tak-çalıştır sistemler, elektrikçiye ihtiyaç duyulmadan kurularak küçük hanelerin yıllık elektrik harcamalarını yüzde 10 ila 25 oranında düşürüyor.

SİSTEM HANGİ GÜÇ SINIRLAMALARIYLA ÇALIŞIYOR?

Alman yasaları, dairelerin iç elektrik tesisatını korumak ve güvenliği sağlamak amacıyla invertör çıkış gücünü maksimum 800 watt ile sınırlandırıyor. Panellerin toplam kapasitesinin 2 bin watt'a kadar çıkabildiği bu sistemler, yılda ortalama 600 ila 900 kilovatsaat elektrik üreterek buzdolabı ve bilgisayar gibi ev aletlerinin gündüz tüketimini karşılıyor.

KİRACILAR İÇİN KURULUM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Ülke nüfusunun yüzde 55'inin kiralık konutlarda yaşaması nedeniyle balkonlar tek bağımsız enerji üretim alanı haline geldi. Yasal düzenlemelerle ev sahiplerinin reddetme yetkisinin kısıtlanması sonucu kiracılar, mühendislik onayı veya bürokrasiyle uğraşmadan cihazı balkona monte edip fişi prize takarak kullanabiliyor.

GÜNEŞ PANELİ SİSTEMİ KENDİNİ NE KADAR SÜREDE AMORTİ EDİYOR?

Süpermarketlerden kutu halinde satın alınan ve birkaç yıl içinde maliyetini çıkaran sistemler, amortisman süresinin ardından daireye ücretsiz elektrik sağlıyor. Gündüz üretilen fazla enerjinin şebekeye boşa aktarılmasını engellemek ve gece kullanımını sağlamak amacıyla ülkede küçük çaplı depolama bataryalarının satışı da hızla artıyor.