Indore'dan üç genç mucit, elektriksiz çalışan mini bir buzdolabı geliştirdi. "Thermavault" adını verdikleri bu yenilikçi icat, kırsal bölgelerdeki aşı, organ ve tıbbi malzeme taşınmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Elektrik şebekesine erişimi olmayan bölgelerde büyük bir fark yaratması beklenen icat, Asya Bölgesi kategorisinde 2025 Dünya Ödülü "Premio de la Tierra"yı kazandı ve 12.500 dolarlık nakit ödül elde etti.

Thermavault, tuzun endotermik reaksiyonlarını temel alan bir soğutma sistemiyle çalışıyor. Tuzun suda çözünerek çevreden ısı emmesi sayesinde ilaç ve hassas malzemeleri düşük sıcaklıkta muhafaza edebiliyor. Bu buluşun ardında Dhruv Chaudhary (teknoloji mühendisi), Mithran Ladhania (pazarlama ve uygulanabilirlik sorumlusu) ve Mridul Jain (tasarım ve inovasyon lideri) yer alıyor. Ekibin çalışmalarına, Malzeme Bilimi uzmanı Profesör Mobin Shaikh de katkıda bulundu.

Yerel hastanelerde test edilmeye başlandı

Ekip, icadı geliştirme sürecinde farklı tuz türlerini analiz etti. Laboratuvar testleri sonucu "amonyum klorür"ün en etkili tuz olduğunu keşfettiler. Amonyum klorür, suyu 28°C'den 7°C'ye kadar soğutabilme kapasitesi ve tekrar kullanılabilirliğiyle öne çıktı. Ayrıca antifrizle birlikte kullanıldığında, suyu -10°C'ye kadar soğutabilecek potansiyelde bir reaksiyon tespit edildi. Bu da dondurma uygulamaları için umut verici bir adım olarak değerlendirildi.

İlk Testler ve Gelecek Planları Thermavault, Indore'daki yerel hastanelerde test edilmeye başlandı. Ortopedi cerrahı Dr. Pritesh Vyas, aşıların Thermavault ile 10 ila 12 saat soğuk tutulabildiğini belirtti. Genç mucitler, ödül parasını 200 yeni ünite üretmek ve bunları 120 hastanede test etmek için kullanmayı planlıyor. Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kalite sertifikası almayı ve soğutucuyu Gavi gibi uluslararası ittifaklara sunmayı hedefliyorlar.

Sosyal Farkındalık ve İlham COVID-19 salgını sırasında lojistik sorunlara tanık olan gençler, sürdürülebilir tasarım vizyonu ve toplumsal faydayı ön planda tutarak bu projeyi hayata geçirdi. Thermavault, enerji eşitsizliği ve verimsiz soğutma gibi sorunlara çözüm sunarak gelecekte sağlık hizmetlerinde devrim yaratabilir.