Avustralya genelinde 1 Temmuz itibarıyla enerji tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni kademeli elektrik tarifesi uygulamaya girdi. Bu sistemle, aşırı güneş enerjisi üretiminin şebekeye kontrollü dağıtılması ve tüketicilerin enerji depolama sistemlerine yönlendirilmesi sağlandı.

YENİ ELEKTRİK TARİFESİNİN SAAT ARALIKLARI NASIL BELİRLENDİ?

Güneş enerjisi üretiminin zirveye ulaştığı 11.00-14.00 saatleri arasında elektrik kullanımı belirli tarifelerde tamamen ücretsiz hale getirildi. Buna karşın, şebeke yükünü dengelemek amacıyla talebin en yoğun olduğu 15.00-21.00 saatleri arasında fiyatlar normal tarifenin iki katına çıkarıldı. Tüketimi geceye kaydırmak isteyen kullanıcılar için ise gece saatlerinde yüzde 15 indirim avantajı tanımlandı. Yapılan bu saatlik düzenlemelerle birlikte, bölgesel elektrik fiyatlarında yüzde 3,4 ila yüzde 21 arasında genel bir düşüş kaydedildi.

EV TİPİ BATARYA YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ NE KADAR DÜŞTÜ?

Ülke genelinde şu an 400 binden fazla konutta aktif olarak ev tipi enerji bataryası kullanılıyor. Devlet teşvikleri ve teknolojik maliyetlerin azalması sayesinde, daha önce ortalama 10 yıl olan enerji depolama sistemlerinin yatırım geri dönüş süresi 2 ila 3 yıla kadar geriledi. Çatı tipi güneş paneline sahip olan müstakil evler, gün ortasında ihtiyaçlarından fazla ürettikleri elektrik enerjisini doğrudan ulusal şebekeye satarak ek gelir elde etmeye başladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ DOĞAL GAZ TÜKETİMİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Yenilenebilir enerji kaynakları ile batarya depolama sistemlerinin üretimdeki payının artması, fosil yakıtlı elektrik santrallerine olan bağımlılığı doğrudan azalttı. Resmi enerji verilerine göre, ülkedeki doğal gaz tüketimi son 27 yılın en düşük seviyesine geriledi. Gaz ve kömür santrallerinin devre dışı kalma sıklığının artmasıyla birlikte, hem tüketici maliyetlerinin kalıcı olarak düşürülmesi hem de şebeke genelindeki karbon emisyonlarının azaltılması hedefleniyor.