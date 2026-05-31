

Elektrik hatlarına yerleştirilen bu toplar, 'havacılık işaret küreleri' olarak adlandırılıyor. Özellikle alçak irtifada uçan helikopterler ve küçük uçakların yüksek gerilim hatlarını daha kolay görebilmesi için kullanılıyor. İnce teller havadan bakıldığında çoğu zaman fark edilmediğinden, parlak renkli küreler pilotlar için adeta bir uyarı işareti görevi görüyor.

TURUNCU RENK TESADÜF DEĞİL

Bu kürelerin çoğunlukla turuncu, sarı, kırmızı veya beyaz renkte olmasının da özel bir nedeni bulunuyor. Bu renkler gökyüzü, ormanlık alanlar ve dağlık arazilerle güçlü kontrast oluşturduğu için uzak mesafelerden bile kolayca fark edilebiliyor. Turuncu ise birçok bölgede en görünür seçeneklerden biri olarak kabul ediliyor.

Küreler genellikle havaalanları, nehir geçişleri, vadiler, dağlık bölgeler ve helikopter rotalarının yakınındaki enerji hatlarına yerleştiriliyor. Bu alanlarda uçakların yere daha yakın uçması nedeniyle çarpışma riskinin azaltılması hedefleniyor.

ELEKTRİK TAŞIMIYORLAR

Birçok kişinin düşündüğünün aksine bu topların içinde sensör, kamera veya elektrik ekipmanı bulunmuyor. Ayrıca elektrik akımı da taşımıyorlar. Dayanıklı plastik veya fiberglas malzemeden üretilen küreler, yıllarca güneş, yağmur, kar ve rüzgâra dayanabilecek şekilde tasarlanıyor.

Boyutları da sanıldığından daha büyük. Bazı modellerin çapı yaklaşık 60 santimetreden 1 metreye kadar ulaşabiliyor. Bu sayede kilometrelerce uzaktan görülebilmeleri mümkün oluyor.

KUŞLAR İÇİN DE FAYDA SAĞLIYOR

Bu işaret küreleri yalnızca pilotlara yardımcı olmuyor. Araştırmalar, görünürlüğü artıran işaretleyicilerin kuşların enerji hatlarına çarpma riskini de azaltabildiğini gösteriyor. Bu nedenle bazı bölgelerde hem hava güvenliği hem de yaban hayatının korunması amacıyla kullanılıyorlar.

Uzmanlara göre yüksek gerilim hatlarına takılan turuncu toplar, basit görünümlerine rağmen hem havacılık güvenliğinde hem de enerji altyapısının korunmasında önemli rol oynayan sistemler arasında yer alıyor.