Sıcak havalarında gelmesiyle beraber klimalara olan bağımlılık artıyor ve bu da elektrik şebekeleri üzerinde ciddi bir yük oluşmasına neden oluyor. Bu nedenlere yaşanan elektrik kesintilerinde 8 hatayı asla yapmamanız gerekiyor.

Elektrik kesintisinde kaçınılması gereken hatalar:

Jeneratörler buzdolabını çalıştırabilir, cihazlarınızı şarjlı tutabilir ve HVAC sisteminizi destekleyebilir. Fakat Elektrikçi Daniel Mock, karbon monoksit zehirlenmesi riski nedeniyle jeneratörlerin bodrum, garaj, karavan gibi kapalı alanlarda ya da açık pencereler, kapılar ve havalandırma delikleri yakınında çalıştırılmaması gerektiğini söylüyor.

Todd Hodnicki, jeneratörlerin evden en az 6 metre (20 fit) uzağa yerleştirilmesi ve egzoz çıkışlarının kapı ve pencerelerden uzak tutulmasını öneriyor. Evinizde pille çalışan karbon monoksit (CO) dedektörleri bulundurmalısınız.

CİHAZLARINIZI KAPATIN

Elektrik kesintisinde TV, lamba, bilgisayar gibi cihazlarınızı kapatmalısınız. Joel Worthington, elektrik geldiğinde sistemin aşırı yüklenmesini önlemek için bu adımın kritik olduğunu belirtiyor. Worthington, ayrıca Mock, su baskını riskine karşı cihazların yüksek bir yere taşınmasını da tavsiye ediyor.

BUZDOLABININ KAPAĞINI AÇMAYIN

Buzdolabınızı mecbur kalmadıkça açmayın. Her kapağı açtığınızda soğuk hava kaybı yaşanır. Hodnicki, bunun bozulmuş gıdalara ve dolayısıyla gıda kaynaklı hastalıklara yol açabileceğini söylüyor. Gıda ve ilaçları dolabın ön kısmına yerleştirin. Ayrıca, buz torbalı soğutucular kullanmak, kısa süreli çözümler sunar.

MUM KULLANMAYIN

Romantik görünen mumlar, elektrik kesintisi sırasında yangına neden olabilir. Perdeler, kağıtlar, kumaşlar gibi yanıcı maddelerin yakınında mum kullanmayın. Çocuklar veya evcil hayvanlar varsa mumları tamamen kullanmaktan kaçının. Bunun yerine pilli fenerler veya LED el fenerleri tercih edin.

Elektrik kesintileri sırasında ve özellikle elektriğin geri gelmesi durumunda dalgalanmaları yaşanabilir. Hodnicki, bu dalgalanmaların elektronik cihazları yakabileceğini ve hatta yangınlara sebep olabileceğini ifade ediyor. Aşırı gerilim koruyucuları ya da tüm evi kapsayan koruma sistemleri önleyici bir yatırım olabilir.

FIRIN YA DA OCAKLA ISINMAYA ÇALIŞMAK

Elektrik kesintisinde ısınmak için fırın veya ocak kullanmak karbon monoksit zehirlenmesine ve yangına neden olabilir. Hodnicki, bunun tehlikeli olduğunu ve bu cihazların sürekli ısınma için tasarlanmadığını belirtiyor.

Alternatif olarak, kat kat giyinmek, battaniye kullanmak ve sadece güvenli ısıtma araçlarının bulunduğu tek bir odada kalmak öneriyor.

CİHAZLARI SONRA ŞARJ EDİN

Fırtına beklentisi varsa telefon ve diğer elektronik cihazları önceden şarj edin. Mock, geç kalınırsa şarj etme şansının olmayabileceğini hatırlatıyor.

SİGORTALARI KAPATIN

Elektrik kesintisi sırasında sigorta kutularını kapatmak, ev içi sistemlerin elektrik geri geldiğinde dalgalanmalardan zarar görmesini önler. Mock, tıpkı cihazlar gibi sigorta kutularının da korunması gerektiğini vurguluyor.