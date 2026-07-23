Yazın güneşli bir hafta sonunu düşünün... Gökyüzü masmavi, hafif bir rüzgar esiyor. Güneş panelleri tam kapasite elektrik üretirken, açık denizdeki rüzgar türbinleri de durmaksızın çalışıyor. Milyonlarca insanın ev yerine dışarıda vakit geçirmesi nedeniyle elektrik tüketimi düşük kalıyor. Sonuçta şebekede ihtiyaçtan fazla elektrik oluşuyor.

Elektrik sistemlerinde üretim ile tüketimin her an dengede tutulması gerekiyor. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin talebi aşması durumunda enerji şirketleri, rüzgar türbinlerini veya güneş santrallerini geçici olarak devre dışı bırakmak zorunda kalabiliyor. Böylece üretilebilecek temiz enerji boşa gidiyor. Üstelik saatler sonra talep arttığında, bu enerji artık kullanılamıyor.

Birleşik Krallık'ta ödeme yapılıyor

Bu durum bugün yalnızca teorik bir senaryo değil. Birleşik Krallık'ta arzın talebi aştığı günlerde rüzgar santrallerine üretimi durdurmaları için ödeme yapılıyor.

Benzer uygulamalar, güneş enerjisinin yoğun olduğu Kaliforniya, İspanya ve Avustralya gibi bölgelerde de görülüyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hızla artmasıyla birlikte bu tür durumların daha sık yaşanacağı öngörülüyor.

Bunun çarpıcı örneklerinden biri de 22 Nisan 2026'da İngiltere'de yaşandı. Güneşli ve orta şiddette rüzgarlı geçen günde güneş enerjisi üretimi, doğalgaz santrallerine duyulan ihtiyacı neredeyse sıfıra indirdi. Eğer rüzgar biraz daha kuvvetli esseydi, üretilen elektrik talebi aşacaktı.

Yüksek maliyet enerjiyi depolamayı imkansız hale getiriyor

Peki bu fazla elektrik neden depolanmıyor? Bunun için büyük batarya sistemleri, pompajlı hidroelektrik santralleri ve gelecekte elektrikli otomobillerin bataryalarını şebekeye bağlamayı hedefleyen teknolojiler bulunuyor. Bu çözümler hem yüksek maliyetli hem de depolama kapasiteleri sınırlı olduğu için fazla elektriğin tamamını saklamak mümkün olmuyor.

Uzmanlara göre en pratik çözüm ise elektriği üretildiği anda tüketmek. Başka bir deyişle, insanların elektrik kullanım saatlerini yenilenebilir enerjinin en bol olduğu zamanlara kaydırması.

Bu noktada akıllı sayaçlar devreye giriyor. Gün içinde elektrik fiyatlarını anlık olarak değiştirebilen bu sistemler sayesinde, üretimin fazla olduğu saatlerde fiyatlar sıfıra hatta eksi seviyelere düşebiliyor. Böylece vatandaşlar çamaşır makinesini çalıştırmak, su ısıtmak ya da elektrikli araçlarını şarj etmek için teşvik ediliyor. Bazı durumlarda ise fazla elektriği tükettikleri için doğrudan ödeme almaları bile mümkün olabiliyor.

İlk bakışta insanlara elektrik kullanmaları için para ödenmesi sıra dışı görünse de uzmanlara göre bu yöntem, hem temiz enerjinin boşa gitmesini önleyebilir hem de pahalı enerji depolama yatırımlarına duyulan ihtiyacı azaltarak elektrik şebekesinin daha düşük maliyetle dengelenmesini sağlayabilir.