Küba genelinde elektrik şebekesinin yeniden devre dışı kalmasıyla yaklaşık 10 milyon kişi karanlığa gömüldü.

Ekonomik gerilemenin sürdüğü ülkede, ABD'deki Trump yönetiminin uyguladığı ağır yaptırımlar ve kronikleşen altyapı sorunları halkın geleceğe yönelik endişelerini en üst seviyeye çıkardı.

Bölgedeki gözlemciler, Küba halkının bu zor koşullara direnme kapasitesine rağmen günlük yaşamın hiç olmadığı kadar zorlaştığına ve hükümetin kontrolü sağlama konusundaki etkinliğini koruduğuna dikkat çekiyor.

ELEKTRİK LÜKS OLDU

Küba genelinde elektrik, su ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar artık ulaşılamaz birer lüks haline geldi.

Havana'nın birçok mahallesinde elektrik kesintileri 30 saati aşarken, enerjinin kısa süreliğine geri gelmesi durumunda halk, gecenin ilerleyen saatlerinde dahi temizlik, yemek ve cihazları şarj etme işlemlerini gerçekleştirmek için harekete geçiyor.

Hükümet, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir WhatsApp kanalı işletse de elektriklerin birkaç dakikalığına gelmesi durumunda dahi kesinti süresinin sıfırlanması tepkilere yol açıyor.

Gıda sıkıntısına çözüm olarak hükümetin getirdiği "kendi gıdanı kendin yetiştir" talimatı kapsamında, vatandaşlar evlerinin önündeki küçük çim alanları sebze bahçelerine dönüştürmeye çalışıyor.

Siyasi muhalefetin vatana ihanet olarak değerlendirildiği ülkede, organize protestolar düzenlenemezken halk geceleri tencere ve tava çalarak tepkisini gösteriyor.

ABD YAPTIRIMLARI LİDERLERİ DEĞİL, HALKI VURDU

Trump yönetimi, baskı rejimini sıradan Kübalıları değil sadece üst düzey yetkilileri hedeflediğini savunsa da ülkedeki elitlerin yaşam standartlarında bir gerileme göze çarpmıyor.

Eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunu ve güvenlik şefi Raul Guillermo Rodriguez Castro, temmuz ayında USA Today gazetesine verdiği röportajda taşıdığı altın zincirleri ve lüks marka tercihleriyle sıradan bir Kübalının hayal edemeyeceği bir hayat sürdüğünü gösterdi.

Resmi bir görevi olmamasına rağmen Küba'nın Trump yönetimi ile yaptığı müzakerelerde muhatap olarak kabul edilen Rodriguez Castro, çoğu Kübalının kendi soyundan gelen ayrıcalıklara sahip olmamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Bu açıklamalar, maaşlarının her geçen gün değerini yitirdiğini ve basit bir restorandaki tek bir tabağın bile aylık gelirinden fazla olduğunu belirten devlet çalışanları ve sıradan vatandaşlar arasında büyük tepki topluyor.