Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,1 azalışla 874 milyon 650 bin 751 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 850 lira, en düşük saat 09.00 ile 15.00 arasında sıfır (0) olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1496 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1530 lira 8 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 2 bin 950 lira 1 kuruş, en düşük 356 lira olarak kayıtlara geçti.