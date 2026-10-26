Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2027 yılının sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulmasının planlandığını açıkladı. Yılmaz, iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

EPDK ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte konuşan Yılmaz; yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım, depolama ve dağıtık üretimin elektriğin üretim biçimini ve şebeke işleyişini değiştirdiğini ifade etti.

DAĞITIM YATIRIMLARI VE KALİTE KRİTERLERİ

Ülke geneline yayılan elektrik dağıtım altyapısı için 2026-2030 yıllarını kapsayan beşinci uygulama dönemine ilişkin düzenlemeleri aktaran Yılmaz, bu dönemde yatırım tavanının reel olarak yaklaşık 1,5 katına, planlı bakım kaynaklarının ise 2,1 katına çıkarıldığını belirtti.

Hizmet kalitesinin yalnızca ayrılan kaynağın büyüklüğüyle ölçülemeyeceğini dile getiren Yılmaz, yatırımların sahaya yansımasının esas olduğunu kaydetti. Nisan 2026'da yayımlanan kalite faktörü düzenlemesiyle kesinti süresi, sıklığı, teknik kalite ve kullanıcı memnuniyeti gibi göstergelerin dağıtım şirketlerinin gelir tavanlarını doğrudan etkilediğini hatırlattı.

Elektrik ve doğal gaz dağıtımına yönelik AR-GE çalışmalarına değinen Yılmaz, Temmuz 2014'ten bu yana yapılan 2 bin 85 proje başvurusundan 724'ünün kabul edildiğini; bunların 619'unun elektrik, 105'inin ise doğal gaz alanında olduğunu aktardı.

Mevzuatta yapılan son güncellemelerle prototip geliştirme, saha testleri ve siber güvenlik faaliyetlerinin destek kapsamına alındığını belirten Yılmaz, araştırma sonuçlarının sahada uygulanabilir somut ürünlere dönüştürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

YERLİ YAZILIM KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Dijitalleşmeyle birlikte şebeke yönetimi ve arıza tespitinde sistem güvenliğinin önem kazandığına işaret eden Yılmaz, "Yerli Yazılım Ekosistemi Çağrısı" kapsamında 72 başvurudan 26'sının kabul edildiğini bildirdi. 2026–2030 döneminde yerli yazılım kullanan dağıtım şirketlerine yönelik ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti oranında yüzde 5'lik artış teşviki uygulandığını kaydetti.

YENİ SAYAÇLARIN ÖZELLİKLERİ VE MOBİL TAKİP SİSTEMİ

Milli Akıllı Sayaç Sistemi'nin (MASS) sahadaki uygulama sürecine ilişkin verileri paylaşan Yılmaz, şu bilgileri verdi:

1 Mart 2026 itibarıyla başlayan süreçte eylül ayına kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ve 70 bin Akıllı Sayaç PRO kurulumu tamamlandı.

2027 sonuna kadar kurulacak 2,7 milyon PRO sayaçla birlikte 7 milyon abone uzaktan okuma kapsamına girecek.

Şebeke izleme altyapısıyla 15 milyon abonenin bağlantı noktasındaki arıza ve teknik kalite verileri takip edilecek.

Süreçle birlikte abonelerin tüketim, arıza, planlı kesinti ve tazminat bilgilerini görebileceği "MASS Mobil Uygulaması"nın test sürümünün devreye alındığı açıklandı.

Yılmaz, sayaç değişim takviminin EPDK tarafından izleneceğini ve belirlenen hedeflerin gerisinde kalan dağıtım şirketlerine yönelik gerekli idari tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.