Değişiklik, sayaçların doğrudan değiştirilmesinden ziyade arka plandaki yönetim ve iletişim sistemini kapsıyor. Amaç, enerji altyapısının daha etkin ve güvenilir biçimde işletilmesini sağlamak.

39 MİLYON SAYACIN YÖNETİMİ EL DEĞİŞTİRDİ

İngiltere, İskoçya ve Galler'i kapsayan sistemin işletilmesi, 2 Kasım itibarıyla Capita bünyesindeki Smart DCC şirketinden kâr amacı gütmeyen DCC2 adlı kuruluşa geçti. Yeni işletmeci, Smart Energy Code Company'nin (SECCo) iştiraki olarak faaliyet gösterecek.

Yaklaşık 23 milyon ev ve küçük işletmeye hizmet veren iletişim ağı, 39 milyondan fazla akıllı sayacın enerji tedarikçileriyle veri alışverişi yapmasını sağlıyor. Yeni yönetim modelinde maliyetlerin daha sıkı denetlenmesi, şeffaflığın artırılması ve tüketici ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi hedefleniyor.

FATURA SORUNLARI VE GECİKMELER ETKİLİ OLDU

Akıllı sayaç sisteminin yaygınlaştırılması, İngiltere'de uzun süredir artan maliyetler, gecikmeler ve faturalandırma sorunları nedeniyle eleştiriliyordu. Ülkedeki hanelerin yaklaşık yüzde 30'unda hâlâ akıllı sayaç bulunmuyor. Programın tamamlanması için 1,7 milyar sterlinlik ek harcamaya ihtiyaç duyulabileceği belirtiliyor.

Yeni işletmecinin, mevcut altyapıyı koruyarak hizmetlerin kesintisiz sürmesini sağlaması bekleniyor. Devir işlemi nedeniyle vatandaşların sayaçlarını değiştirmesi veya herhangi bir başvuru yapması gerekmiyor. Değişiklik doğrudan elektrik tarifelerini de değiştirmiyor.