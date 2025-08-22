Dicle Elektrik’in Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı kırsal bölgelerde kaçak elektrik tarama faaliyeti sırasında bir dron, uzun namlulu silahla vurularak düşürüldü. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alındı, hukuki süreç başlatıldı.

DRONE UZUN NAMLULU SİLAH İLE ATEŞ ETTİ

Dicle Elektrik şirketinin Şırnak’ın İdil ilçesinde jandarma destekli dron ile kaçak elektrik kullanımına yönelik tarama faaliyetlerine başladı. Sabahın erken saatlerinde kırsal bölgelerde başlatılan denetim çalışmaları, güvenlik güçlerinin gözetiminde sorunsuz şekilde devam ederken, Özbek köyü kırsalında dronla yapılan denetim sırasında kaçak tarama dronuna bir şahıs tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu dron zarar görürken, jandarma ekipleri hızlıca harekete geçerek ateş açan şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürülerek hakkında adli işlem başlatıldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Konuya ilişkin hukuki sürecin Dicle Elektrik avukatları ve teknik ekipleri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtilirken yapılan açıklamada “Bu saldırı sadece bizim teknolojik ekipmanımıza değil, aynı zamanda kamu kaynaklarına, kamu hizmetine ve hukukun üstünlüğüne yapılmış bir saldırıdır. Bu tür tehditlere karşı duruşumuz nettir. Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması için tüm hukuki süreci sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.