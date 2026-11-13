Evlerde en sık kullanılan temizlik araçlarının başında gelen elektrik süpürgeleri, bir süre sonra eski çekim gücünü kaybederek yerdeki kırıntıları bile alamaz hale gelebiliyor. Çoğu kişi sorunun motordan kaynaklandığını düşünse de asıl sebep genellikle cihazın hava kanallarında biriken görünmez toz ve kir tabakaları oluyor. Birkaç basit müdahaleyle süpürgenin emiş gücünü yeniden zirveye taşımak mümkün.

HAVA FİLTRELERİNİ KONTROL EDİN

Süpürgenin tozu hapsedip dışarıya temiz hava vermesini sağlayan filtreler, zamanla ince toz tabakasıyla kaplanarak hava akışını tamamen keser. Filtreyi yuvasından çıkarıp nazikçe fırçalayarak tozdan arındırın. Eğer cihazınızın kullanım kılavuzunda yıkanabilir ibaresi varsa suyla temizleyip tamamen kuruduktan sonra yerine takın; yıkanmayan modellerde ise sadece kuru temizlik yapın.

TOZ HAZNESİNİ TAMAMEN BOŞALTIN

Hazne ağzına kadar dolmadan boşaltma yapmak, motorun hava çekme kapasitesini doğrudan korur. Toz haznesini çıkarıp içindekileri boşalttıktan sonra plastik parçaları ılık ve sabunlu suyla yıkayın. Tamamen kuruduğundan emin olmadan hazneyi makineye geri takmayın; nemli kalan yüzeyler tozun yapışıp kalıplaşmasına yol açar.

HORTUMUN İÇİNDEKİ TIKANIKLIĞI AÇIN

Emiş gücünün aniden düşmesinin en yaygın nedenlerinden biri de hortum içinde sıkışan saç yumakları, kağıt parçaları veya kaba kirlerdir. Hortumu gövdeden ayırarak içini kontrol edin ve uzun bir fırça ya da bez yardımıyla tıkanıklığı giderin.

BAŞLIK FIRÇALARINI TEMİZLEYİN

Halı ve parke başlıklarının altındaki döner fırçalara dolanan saç ve iplikler, süpürgenin zemine tam temas etmesini engeller. Başlık fırçalarını yerinden çıkararak dişlerin arasına sıkışan kalıntıları temizleyin. Yıkanabilir özellikteki başlıkları suyla arındırıp kurutarak performansı artırabilirsiniz.

SU FİLTRESİNDEKİ KİRECİ SİRKEYLE ÇÖZÜN

Su filtreli bir elektrik süpürgesi kullanıyorsanız zamanla haznede oluşan kireç tabakası emiş gücünü zayıflatır. Su haznesini çıkardıktan sonra ılık suya bir miktar beyaz sirke veya limon suyu ekleyerek çalkalayın. Bu işlem hem kireci çözer hem de süpürge çalışırken odaya yayılan kötü kokuları ortadan kaldırır.