Ev hijyeninin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüğümüz elektrik süpürgeleri, doğru kullanılmadığında sağlığımız için gizli bir tehdide dönüşebiliyor. Son araştırmalar, "temizlik" yaptığımızı sandığımız anlarda aslında evimizin içindeki hava kalitesini bir sanayi bölgesinden daha kirli hale getirdiğimizi gösteriyor.

Elektrik süpürgeleri, ön taraftan tozu çekerken arka kısımdaki egzoz çıkışından güçlü bir hava akımı verir. Eğer cihazınızın filtre sistemi yeterince güçlü değilse veya bakımı aksatılmışsa, bu egzoz çıkışı bir "mikro-organizma fırlatıcısına" dönüşür. Gözle görülemeyecek kadar küçük olan ince partiküller (PM2.5), polenler, küf sporları ve toz akarları süpürgenin içine girmek yerine yüksek hızla havaya saçılır.

BAKTERİ VE VİRÜSLER HAVADA ASILI KALIYOR

Yapılan biyolojik testler, eski tip veya kalitesiz filtreli süpürgelerin havaya sadece toz değil, aynı zamanda canlı patojenler de yaydığını gösteriyor. Süpürme işlemi sırasında zemindeki bakteriler havalanarak saatlerce soluduğumuz havada asılı kalabiliyor. Bu durum özellikle astım, alerji ve kronik bronşiti olan kişiler için ciddi bir risk oluşturuyor.

FİLTRE ALDATMACASINA DİKKAT

Kullanıcılar "HEPA filtreli" bir cihaz kullanmanın yeterli olduğunu düşünse de uzmanlar uyarılarda bulundu. Uzman görüşlerine göre, doymuş bir filtre, hiç filtre olmamasından daha tehlikelidir.

Tıkanmış filtreler: Süpürgenin içindeki basıncı artırarak mikroskobik kaçaklara neden olur.

Sahte filtreler: Piyasada "HEPA" adıyla satılan ancak standartları karşılamayan filtreler, en tehlikeli partikülleri süzemez.

Kullanım mmrü: 6 aydan uzun süre değiştirilmeyen filtreler, içinde bakteri üreyen bir "biyolojik yuvaya" dönüşür.

TEMİZLİK YAPARKEN KENDİ ZEHRİNİZİ SOLUMAYIN

Uzmanlar, süpürme işlemi sırasında yapılan en büyük hatanın pencereleri kapalı tutmak olduğunu belirtiyor. Kapalı bir odada süpürge yapmak, dışarı atılan tüm partikülleri doğrudan ciğerlerinize çekmenize neden oluyor. Ayrıca, süpürme bittikten hemen sonra odaya giren kişiler, hala çökmekte olan yoğun toz bulutuna maruz kalıyor.

RİSKTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Evinizi temizlerken sağlığınızdan olmamak için şu kurallara dikkat etmeniz hayati önem taşıyor:

Havalandırma: Süpürme işlemi sırasında ve sonrasında pencereleri mutlaka karşılıklı açarak cereyan oluşturun.

Maske kullanımı: Özellikle toz hassasiyeti olan kişiler, süpürme sırasında basit bir cerrahi maske yerine N95 tipi koruyucu maskeler kullanmalı.

Filtre takibi: HEPA filtrelerinizi markanın önerdiği aralıklarla (genelde 6-12 ay) orijinal parçalarla değiştirin.

Islak temizlik: Mümkünse süpürme işlemini nemli bir paspasla destekleyerek havaya kalkan tozları sabitleyin.