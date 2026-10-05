Ev temizliği yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, zamanla elektrik süpürgesinin çekim gücünün düşmesi ve tozları geride bırakmasıdır. Çoğu kişi bu durumu cihazın ömrünün dolmasına veya motor arızasına bağlayıp yeni bir süpürge arayışına giriyor. Ancak temizlik uzmanlarının uyguladığı ve mutfakta her an elimizin altında bulunan pratik bir yöntem, süpürgenin performansını adeta ilk günkü seviyesine çıkarıyor.

HORTUMDAKİ VE HAZNEDEKİ STATİK ELEKTRİĞİ ANINDA SIFIRLIYOR

Süpürgenin hortumundan içeri çekilen 1 avuç iri taneli kaya tuzu, plastik aksamların içerisinde hava sürtünmesinden kaynaklanan statik elektrik yükünü tamamen nötralize ediyor. Statik elektrik sıfırlandığında, çekilen toz ve kir parçacıkları hortumun iç çeperine ya da hazne duvarlarına yapışıp birikemiyor. Böylece hava akışı hiçbir engelle karşılaşmadan rahatça sirküle oluyor ve cihaz maksimum emiş gücüyle çalışmaya başlıyor.

KÖTÜ KOKULARI VE BAKTERİ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Kaya tuzunun sunduğu tek avantaj çekim gücünü fırlatmasıyla sınırlı kalmıyor. Süpürgenin toz haznesinde zamanla oluşan nem ve hapsedilen kirler, cihaz çalıştığında dışarıya ağır bir koku yayılmasına neden olabiliyor. İri taneli kaya tuzu, hazne içerisindeki gizli nemi emerek bakteri üremesini durduruyor ve temizlik esnasında odanın havasını taze tutuyor.

NASIL UYGULANIR?

Yöntemi uygulamak ise oldukça basit. Süpürgeyi çalıştırmadan önce sert bir zemine 1 avuç iri taneli kaya tuzu döküp başlık yardımıyla süpürgenin içine çekmeniz yeterli oluyor. Toz haznesi veya torbası dolana kadar tuz içeride kalarak her temizlikte statik elektrik birikimini önlemeye devam ediyor.