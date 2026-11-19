İngiltere’de temizlik uzmanları ve elektrikli süpürge üreticileri, evlerdeki küf ve yerleşik kötü kokuları gidermek amacıyla hanelere elektrikli süpürgelerine tarçın eklemeleri yönünde çağrıda bulundu. Uzmanlar, uzun süreli kullanım sonucu toz, kir, evcil hayvan tüyü ve yemek kırıntıları nedeniyle kötü koku yayan süpürgeler için bu yöntemin cihaza zarar vermeyen ekonomik bir çözüm sunduğunu belirtti.

1 ÇAY KAŞIĞI EKLEMEK YETİYOR

Elektrikli süpürge üreticisi Shark, paylaştığı temizlik ipuçlarında, temizlik sırasında ortama hoş bir koku yayılması için süpürge torbasına veya haznesine bir çay kaşığı toz tarçın eklenmesini önerdi. Şirket, tarçın tercih etmeyenler için toz vanilyanın da aynı işlevi gördüğünü ifade etti.

Temizlik şirketi müdürü Karina Toner ise yöntemi desteklerken miktar konusunda uyarıda bulundu. Yarım ila bir çay kaşığı tarçının havayı tazelemek için yeterli olduğunu vurgulayan Toner, aşırı miktarda tarçın kullanımının süpürgenin filtrelerini ve motorunu zorlayabileceğine dikkat çekti.

ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Bilimsel yayınlarda yer alan verilere göre tarçın, yalnızca koku giderici özelliğiyle değil, barındırdığı bileşiklerle de öne çıkıyor. Bilimsel yayıncı IOP Science tarafından aktarılan bilgilere göre tarçın kabuğu; flavonoidler, saponinler ve sinnamaldehit gibi antibakteriyel bileşikler içeriyor ve Streptococcus gibi bakteriler üzerinde laboratuvar ortamında antibakteriyel etki gösteriyor.

NASIL UYGULANMALI?

Homes and Gardens dergisinin aktardığı uygulama yöntemine göre, hazneli süpürgelerde toz tarçının doğrudan toz haznesine serpilmesi, eski tip torbalı süpürgelerde ise tarçının zemine dökülerek süpürgeyle çekilmesi gerekiyor.

Dergi ayrıca, evcil hayvan tüyü veya koku yapan yemek kırıntılarının sık temizlendiği evlerde bu işlemin her temizlik öncesi yapılabileceğini, diğer durumlarda ise hazneyi doldurmamak adına yalnızca ihtiyaç duyuldukça uygulanması gerektiğini belirtti.