Ankara'nın Keçiören ilçesinde, Fatih Caddesi üzerindeki bir elektrik trafosunun kapısını açarak içeri giren D.Y., elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Zihinsel engelli olduğu iddia edilen D.Y.'nin girdiği trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.
Trafodaki elektriğin kesilmesinin ardından içeri giren ekipler, D.Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İlk incelemenin ardından D.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.