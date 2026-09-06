Seattle City Light ile yerli kabile hükümetleri ve federal kurumlar arasında varılan kapsamlı anlaşmayla, Skagit Nehri üzerindeki 100 yıllık üç dev barajın somon göçüne koyduğu engel kaldırılıyor. Ross, Diablo ve Gorge barajlarını kapsayan tarihi kararla birlikte, nesillerdir kapalı olan üst havza alanları yeniden somon popülasyonunun kullanımına açılıyor.

SOMON BALIKLARI BARAJLARIN ÖTESİNE NASIL TAŞINACAK?

Yeniden lisanslama anlaşması kapsamında hazırlanan balık geçiş programı, okyanusa yönelen genç somonlar ile yumurtlamak üzere geri dönen ergin balıkların baraj engellerini aşmasını hedefliyor. Sistem doğrultusunda, genç somonların göç rotalarını tamamlayabilmeleri için barajların etrafından araçlarla taşınması planlanıyor.

Okyanustan nehir yukarılarına dönen ergin somon balıkları ise üst havzadaki yumurtlama alanlarına ulaştırılmak üzere özel mekanizmalarla baraj seviyesinin üzerine çıkarılacak. Bu yöntem sayesinde temiz enerji üretimi kesintiye uğramadan balık habitatı yeniden canlandırılacak.

TARİHİ ANLAŞMA HANGİ ŞARTLARI VE PROGRAMLARI KAPSIYOR?

Sauk-Suiattle, Swinomish ve Yukarı Skagit kabilelerinin katılımıyla yürütülen müzakereler, yalnızca balık geçişini değil, tüm nehir havzasının çevresel rehabilitasyonunu kapsıyor. Anlaşma şartları doğrultusunda su kalitesini artırmak ve yerel canlı popülasyonunu desteklemek amacıyla nehir ve haliç ıslah projeleri başlatılacak.

Şehrin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Skagit Projesi, yenilenebilir enerji üretimi ile doğal ekosistemi aynı anda korumayı amaçlayan uzun vadeli bilimsel izleme ve yönetim modelleriyle sürdürülecek.