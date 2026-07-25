Hem gölge gem elektrik sağlayan tenteler, konutların yanı sıra restoran ve işletme gibi ticari alanlar ile karavanlara da entegre edilebilecek. Sarılabilir yapıdaki sistem, binalarda üretilen enerjinin doğrudan tüketilmesini amaçlıyor.

Geliştirilen SolarMarkise serisi, M ve L olmak üzere iki farklı model seçeneğiyle pazara sunuluyor. M modeli 1,35 kW kurulu güç, 3,51 x 3 metre boyut ve 77 kilogram ağırlık sunarken; daha büyük olan L modeli ise 1,8 kW kurulu güç, 4,35 x 3 metre boyut ve 100 kilogram ağırlıkla öne çıkıyor.

Alüminyum iskelet üzerine entegre edilen, tamamen su geçirmez ve yüzde 100 UV korumalı sarılabilir kumaş paneller, monokristal güneş hücreleri kullanarak modül başına 450 W güç üretiyor ve güçlü rüzgarlara karşı dayanıklılık sağlıyor.

KURULUM HIZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Almanya'da balkon tipi fotovoltaik sistem olarak tescillenen ve şebekeye aktarımı 800 W ile sınırlandırılan ürünler, 10 yıl garanti ve 2 ila 4 saatlik hızlı kurulum süresiyle dikkat çekiyor.

Geleneksel muadillerine kıyasla yaklaşık yüzde 10 ila 15 daha yüksek fiyatlanan sistemlerin M modeli 4 bin 499 euro, L modeli ise 5 bin 499 eurodan satışa sunuldu. Orta vadede Almanya, Avusturya ve İsviçre pazarlarına açılmayı hedefleyen şirket, ilerleyen süreçte güneş enerjili panjur ve şemsiye gibi ürünlerle portföyünü genişletmeyi planlıyor.