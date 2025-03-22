Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talimatıyla Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerine yazı gönderdi. Aynı şekilde, doğalgaz için de BOTAŞ çalışmalarını tamamlayarak uygulama takvimini belirledi.

1 Nisan 2025 itibarıyla, elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği tutarına dair detaylar yer alacak. Faturada, hem gerçek maliyet hem de devlet desteği tutarı aynı anda gösterilecek. En altta ise ödenmesi gereken tutar belirtilecek.

SADECE KONUT ABONELERİNİN AYLIK FATURALARINI KAPSAYACAK

Bu uygulama sadece konut abonelerinin aylık faturalarını kapsayacak. Ticarethane, sanayi ve elektrik üretimi yapan aboneler bu bilgilendirmeye dahil edilmeyecek.

Elektrikte Düşük Kademede Yüzde 60, Yüksek Kademede Yüzde 40 Destek

Elektrik faturalarında, 1 Şubat itibarıyla uygulamaya giren düzenlemeye göre, aylık 417 kilovatsaatin altında tüketim yapan konut aboneleri, yüzde 60 oranında devlet desteği alıyor. Yüksek kademede ise bu oran yüzde 40 olarak belirlenmiş durumda.

DOĞALGAZDA YÜZDE 65 DESTEK

Doğalgaz faturalarında ise devlet desteği oranı, yüzde 65 olarak uygulanıyor ve bu tutar faturaya yansıtılıyor.

Bu yeni uygulama, abonelere devletin verdiği desteği daha net bir şekilde görme imkanı sunacak.