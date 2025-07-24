Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte içten yanmalı, hibrit ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları yeniden belirlendi. Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltilirken, şarjlı hibritlerde oran yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li araçlarda ise yüzde 70 olarak belirlendi. Yeni oranlar yüzde 70 ile yüzde 220 arasında değişirken, kararın uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

Otomotiv sektöründe Özel Tüketim Vergisi oranları yeniden düzenlenerek Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan düzenlemede, ÖTV Kanunu’na ekli (II) sayılı listede yer alan bazı binek otomobillerin vergi oranları ve matrahları güncellendi. Değişiklik; benzinli, dizel, LPG’li, hibrit ve elektrikli araçları içeriyor.

Yeni düzenleme ile beraber elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25 olarak oldu. Şarj edilebilir hibrit araçlarda oran yüzde 45, diğer hibritlerde ise yüzde 70 olarak belirlendi. İçten yanmalı motorlu otomobillerde ise oranlar yüzde 70’ten başlayıp yüzde 220’ye kadar çıkıyor.

Yeni düzelemeye göre artık elektrikli araç almak daha pahalı hale geliyor. Çünkü en düşük ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkarıldı; bu da matrahı aynı kalan bir elektrikli araca uygulanan vergi yükünü yaklaşık 2,5 kat artırıyor. Sonuç olarak, fiyatlar doğrudan etkileneceğinden, alıcı için ödeme tutarı önemli ölçüde artacak.

YENİ VERGİ ORANLARI

Motor hacmi 1.4 litreyi geçmeyen araçlar için:

* Vergisiz fiyatı 650.000 TL altı: %70

* 650.000–900.000 TL arası: %75

* 900.000–1.100.000 TL arası: %80

* 1.100.000 TL üzeri: %90

Motor hacmi 1.4–1.6 litre arası olanlar için:

* Vergisiz fiyatı 850.000 TL altı: %75

* 850.000–1.100.000 TL arası: %80

* 1.100.000–1.650.000 TL arası: %90

* 1.650.000 TL üzeri: %100

Motor hacmi 1.6–2.0 litre arası olanlar:

* Vergisiz fiyatı 1.650.000 TL ve altı: %150

Üstü: %170

Motor hacmi 2.0 litreyi geçen araçlar:

* Tüm modeller için %220 oranında ÖTV uygulanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ DÖNEM

Elektrikli otomobillerde 160 kW altı motor gücüne sahip modeller için matrah eşiği 1.450.000 TL’den 1.650.000 TL’ye çıkarıldı.

* 1.650.000 TL altındaki modeller: %25

* Üstündeki modeller: %55

160 kW üzeri motor gücüne sahip elektrikli araçlarda ise:

* 1.650.000 TL altı modeller: %65

* Üstü: %75 oranında vergilendirilecek.

TOGG'UN FİYATI DEĞİŞTİ

Araçlarda, %90, %100 ve %170 gibi 3 yeni ÖTV dilimi de getirilirken yüzde 100 elektrikli yerli otomobil Togg'un fiyatı değişti.

En düşük yüzde 10'luk ÖTV diliminde olan elektrikli araçların ÖTV dilimi yüzde 25'e çıkarılmasının ardından son zamanlarda elektrikli araçlarda yaşanan satış artışlarında düşüşlerin yaşanması bekleniyor.

İÇTEN YANMALI ARAÇLARDADÜŞÜŞ VE ARTIŞ BİR ARADA

İçten yanmalı modellerde ÖTV oranları hem yükseldi hem de bazı sınıflarda düşürüldü.

* 1.4 litre ve altı motor hacmine sahip, vergisiz fiyatı 1.290.000 TL’ye kadar olan modellerde ÖTV oranı %80’den %70’e indirildi.

* Aynı motor grubunda, 1.944.000 TL’ye kadar olan modellerde ise oran %80’den %75’e düşürüldü.

NASIL ETKİLENECEK?

Elektrikli otomobillerde, vergiler dahil satış fiyatı yaklaşık 1.950.000 TL altında olan modeller için geçerli olan yüzde 10’luk ÖTV oranı yüzde 25’e yükseltildi. Bu kapsamda, yerli üretim Togg T10X ve ithal Tesla Model Y Juniper SR gibi modellerin vergi yükü artacağından, satış fiyatlarının da yukarı yönlü revize edilmesi bekleniyor.