Çinli şirketlerin kullanılmış elektrikli araç bataryalarındaki nikel, kobalt ve manganezin yüzde 99,6'sını geri kazandığı açıklandı. Uzmanlaşmış platform CarNewsChina'nın IT-Home verilerine dayandırdığı rapora göre ülke, lityum geri kazanımında da yüzde 98'lik bir başarı oranına ulaşarak ABD ve Avrupa'yı geride bıraktı.

AVRUPA HEDEFLERİNİN ÖNÜNE GEÇTİ

Çin'in ulaştığı bu geri kazanım oranları, Avrupa Birliği'nin mevcut stratejik hedeflerini geride bırakmış durumda. Avrupa Birliği, kritik metallerin geri kazanımında yüzde 90'lık bir seviyeye ancak bu on yılın sonunda ulaşmayı planlıyor.

Ülkedeki bu dönüşüm, Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından belirlenen katı ulusal standartlarla yönetiliyor. Çin’in uyguladığı kurallar sadece otomotiv pilleriyle sınırlı kalmayıp, denizcilik ve endüstriyel enerji depolama sistemlerini de kapsıyor.

HEDEF 1 MİLYON TON KAPASİTE

Süreçteki teknolojik ilerlemenin büyük bir kısmı, dünyanın en büyük pil üreticisi konumundaki CATL tarafından yürütülüyor. Şirket, iştiraki Guangdong Brunp aracılığıyla ülke genelinde 200'den fazla geri dönüşüm ünitesi işletiyor.

Gelişmiş otomatik sistemler ve hidrometalurji (asit liçi) yöntemlerini kullanan üretici, atık pil işleme kapasitesini 1 milyon tona çıkarmayı hedefliyor. Bu yöntem sayesinde yüksek saflıktaki stratejik metaller doğrudan üretim zincirine geri kazandırılıyor ve madenciliğe olan bağımlılık azalıyor.

ABD VE AVRUPA ALTYAPI AÇIĞINI KAPATMAYA ÇALIŞIYOR

Batı pazarında Redwood Materials gibi şirketler batarya metallerinin yüzde 95'ini geri kazanabilecek teknolojiye sahip olsa da operasyonel ölçekte yetersiz kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük hacimli atıkları işleyecek altyapı tesisleri henüz genişleme aşamasında bulunuyor.

ABD Enflasyonu Azaltma Yasası ile Çin'e olan bağımlılığı azaltmayı hedeflense de Çin'in kısa vadeli küresel liderliği korunuyor. Ayrıca yaklaşık 40 Çinli uzman, pillerin ikinci ömrü ve geri dönüşümüyle ilgili küresel teknik komitelerde uluslararası standartların belirlenmesine öncülük ediyor.