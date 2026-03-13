Küresel elektrikli araç pazarı, 2026 yılının Şubat ayında sert bir fren yaparak son yılların en düşük seviyelerini gördü. Danışmanlık şirketi Benchmark Mineral Intelligence (BMI) tarafından paylaşılan veriler, dünya genelindeki elektrikli araç tescillerinin geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 11 gerilediğini ortaya koydu.

Toplam satışların 1 milyon eşiğinin hemen üzerinde kaldığı bu dönemde, küresel pazarda üst üste ikinci ayda da düşüş yaşanırken, rakamlar 2024 yılından bu yana kaydedilen en zayıf performansa işaret etti.

ÇİN VE KUZEY AMERİKA'DA KESKİN DÜŞÜŞ

Pazarın lokomotifi konumundaki Çin’de tablo çok daha karamsar bir hal aldı. Şubat ayında bataryalı elektrikli ve plug-in hibrit araç kayıtları yıllık bazda yüzde 32 oranında azalarak 500 bin sınırının altına indi. Çin Otomobil Üreticileri Derneği verileriyle de desteklenen bu daralmanın temelinde, hükümetin araç takas teşviklerini sonlandırması ve vergi muafiyetlerini kaldırması yatıyor.

Benzer bir kriz Kuzey Amerika kıtasında da etkisini hissettirdi. Satışların yüzde 35 düşerek 90 binin altına gerilediği bölgede, vergi kredi programlarının sona ermesi ve emisyon standartlarının gevşetilmesi talebi bıçak gibi kesti.

Bu süreçte ABD pazarına bağımlı üreticilerin toplamda 70 milyar doları aşan değer düşüklüğü karşılığı ayırmak zorunda kalması, sektördeki mali baskıyı gözler önüne serdi.

AVRUPA'DA YÜZDE 21 ARTTI

Küresel ölçekteki bu genel gerilemeye rağmen bazı bölgeler pozitif ayrışmayı sürdürdü. Avrupa pazarında emisyon hedeflerindeki esnemeye karşın Şubat ayı satışları yüzde 21 artış göstererek direncini korudu.