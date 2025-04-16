Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Antalya Şube Başkanı Şaban Tat, elektrikli araçların karbon salınımını azaltmada önemli olduğunu vurgulayarak, kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Ancak şarj altyapısının yetersiz olduğunu belirten Tat, kullanıcıların genellikle ev veya iş yerlerinde şarj cihazı kurdurduğunu, fakat bu cihazların çoğu zaman yetkisiz kişilerce ve teknik kontrol olmadan bağlandığını ifade etti. Bu durumun ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını söyledi.

Tat, apartmanlarda birden fazla kişinin şarj cihazı kurmasıyla binanın elektrik panosunun aşırı yüklendiğini, bunun yangın riskini artırdığını ve araç arızalarına neden olabileceğini belirtti. Site yönetimlerini uyararak, kurulumlarda uzman mühendis desteği alınmasının önemini vurguladı.

ORTAK PLATFORM ÖNERİSİ

Elektrikli araç şarj istasyonlarının yerini gösteren tabelaların yetersiz olduğunu belirten Tat, bu istasyonların genellikle alışveriş merkezlerinin bodrum katlarında zor fark edilen yerlerde bulunduğunu, standartlara uygun ve görünür tabelalar gerektiğini söyledi.

Ayrıca, her şarj firmasının ayrı mobil uygulama kullanmasının özellikle yaşlı kullanıcılar için zorlayıcı olduğunu ifade eden Tat, tüm firmaların ortak bir platform üzerinden hizmet vermesi gerektiğini önerdi.