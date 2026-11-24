Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Piyasası Ekim 2026 Aylık İstatistikleri' raporuna göre Türkiye'de elektrikli araç sayısı, şarj altyapısı ve elektrik tüketimindeki artış sürdü.

TÜİK verilerinin esas alındığı raporda elektrikli araç sayısı, Eylül 2026'da 491 bin 492 iken Ekim 2026'da 506 bin 372'ye çıktı. Böylece araç sayısı bir ayda 14 bin 880 arttı. Ekim 2025'te 334 bin 768 olan elektrikli araç sayısındaki yıllık artış ise 171 bin 604 olarak gerçekleşti.

ŞARJ NOKTASI SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

Türkiye genelindeki toplam şarj noktası sayısı Ekim 2026'da 49 bin 703'e yükseldi. Bunun 28 bin 75'ini AC, 21 bin 628'ini ise DC şarj noktaları oluşturdu.

Eylül ayında 48 bin 971 olan toplam soket sayısı bir ayda 732 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 13 bin 423 oldu.

ŞARJ İSTASYONLARINDA TÜKETİM ARTTI

Şarj istasyonlarındaki toplam elektrik tüketimi Ekim 2026'da 84 bin 548 MWh olarak kaydedildi. Eylül ayında 83 bin 253 MWh olan tüketim, bir ayda 1.295 MWh arttı.

Toplam tüketimin 16 bin 55 MWh'lik bölümü AC, 68 bin 492 MWh'lik bölümü ise DC şarj noktalarından karşılandı. Böylece elektrik tüketiminin yüzde 81,01'i DC şarj noktalarında gerçekleşti.

Ekim ayında toplam şarj adedi 3 milyon 122 bin 317, toplam şarj süresi ise 3 milyon 583 bin 505 saat oldu. Bir şarj işleminde ortalama tüketim 27,08 kWh olarak hesaplandı.

YEŞİL ŞARJIN PAYI YÜZDE 63,96

Yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşen elektrik tüketimi 54 bin 74 MWh oldu. Bu miktar toplam tüketimin yüzde 63,96'sına karşılık geldi.

Yeşil şarj istasyonları dışındaki tüketim ise 30 bin 474 MWh ile toplamın yüzde 36,04'ünü oluşturdu. Yeşil şarj istasyonu, tüketilen elektriğin tamamı için YEK-G belgesi itfa edilen istasyonları ifade ediyor.

TÜKETİMDE TRUGO İLK SIRADA

Şarj istasyonlarındaki elektrik tüketimine göre markalar sıralamasında Trugo ilk sırada yer aldı. Ekim ayında 18 bin 718 MWh tüketim gerçekleştiren Trugo, toplam tüketimin yüzde 22,14'ünü karşıladı.

Trugo'yu 12 bin 846 MWh ile Zes, 5 bin 184 MWh ile Eşarj takip etti.

İlk sıralarda yer alan diğer markalar şöyle:

Marka Tüketim (MWh) Pay Trugo 18.718 %22,14 Zes 12.846 %15,19 Eşarj 5.184 %6,13 Wat Mobilite 3.946 %4,67 Tesla 3.825 %4,52 Astor 3.670 %4,34

İSTANBUL AÇIK ARA İLK SIRADA

Şarj istasyonlarında gerçekleşen elektrik tüketiminde iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da 24 bin 654 MWh elektrik tüketildi. Bu miktar Türkiye genelindeki toplam tüketimin yüzde 29,16'sını oluşturdu.

İstanbul'u 12 bin 833 MWh ile Ankara, 4 bin 838 MWh ile İzmir izledi.

İl Tüketim (MWh) Pay İstanbul 24.654 %29,16 Ankara 12.833 %15,18 İzmir 4.838 %5,72 Bursa 4.239 %5,01 Antalya 3.341 %3,95 Kocaeli 2.948 %3,49 Balıkesir 1.847 %2,18 Bolu 1.825 %2,16 Konya 1.628 %1,93 Kayseri 1.336 %1,58

ŞARJ İSTASYONLARININ KURULU GÜCÜ 3 BİN 937 MW'A ÇIKTI

Türkiye'deki şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü Ekim 2025'te 2 bin 699 MW seviyesindeyken Ekim 2026'da 3 bin 937 MW'a yükseldi.

Elektrikli araç başına düşen kurulu güç göstergesi ise Ekim 2026'da 7,78 kW olarak hesaplandı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ ALTYAPISINDA SON DURUM

EPDK'nin raporunda yer alan temel göstergelerin karşılaştırması şöyle:

Gösterge Ekim 2025 Eylül 2026 Ekim 2026 Elektrikli araç sayısı 334.768 491.492 506.372 Toplam şarj noktası 36.280 48.971 49.703 AC şarj noktası 20.677 27.664 28.075 DC şarj noktası 15.603 21.307 21.628 Kurulu güç (MW) 2.699 3.875 3.937 Araç başına kurulu güç (kW) 8,06 7,89 7,78 Elektrik tüketimi (MWh) – 83.253 84.548

Kaynak: EPDK, Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri.