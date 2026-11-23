ABD’nin Los Angeles kentinde geliştirilen yeni nesil modüler sistemler, elektrikli otomobil, SUV ve karavanların tavan alanını enerji üretim merkezine dönüştürerek sürücülere güneş enerjisiyle ek sürüş menzili sağlıyor.

Tavan bagajına monte edilen ve standart bir güç bağlantısıyla aracın batarya ünitesine entegre edilen 500 watt gücündeki tek bir panel, günde ortalama 2 bin 500 watt-saat enerji üreterek araca yaklaşık 10 ila 11 kilometrelik ek menzil kazandırıyor.

Daha uzun mesafe katetmek isteyen kullanıcılar tavan kapasitesine göre sisteme üç panel daha ekleyerek günlük üretimi 10 bin watt-saate, kazanılan ek menzili ise yaklaşık 40 ila 48 kilometre bandına çıkarabiliyor.

Şebekeye ihtiyaç duymadan tamamen güneş enerjisinden elde edilen bu güç, özellikle günlük kısa mesafeli şehir içi işe gidiş gelişlerde şarj maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

PARK HALİNDEYKEN AÇILIYOR

Yüksek hız dayanıklılığı için saatte 160 kilometre hızda test edilen sistem, tavan üzerinde yalnızca 3,8 santimetre yükseklik kaplayan sabit bir ana panel ve araç park halindeyken saniyeler içinde iki yana doğru açılarak toplam uzunluğu 4,3 metreye ulaşan katlanabilir ek panellerden oluşuyor.

Sabit orta panel araç seyir halindeyken de normal kapasitesinin yaklaşık üçte biri oranında enerji toplamaya devam ederken, açılır kanatlar yalnızca park esnasında devreye alınıyor.

Her biri 20 kilogram ağırlığında olan alüminyum çerçeveli ve polikarbonat korumalı bu paneller, istenildiğinde araçtan sökülerek kamp alanlarında taşınabilir güç kaynaklarıyla birlikte harici enerji ünitesi olarak da kullanılabiliyor.