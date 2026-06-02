Dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı konumundaki Çin, fütüristik teknolojiler ve oturma odası konforu sunan araç içi donanımlara karşı başlattığı güvenlik savaşını büyütüyor.

Gövdeye gizlenen kapı kolları ve tamamen ekrana gömülen kontrol sistemlerinin ardından Pekin yönetimi, bu kez yolcuların neredeyse tamamen yatar pozisyonda seyahat etmesini sağlayan "zero-gravity" (sıfır yerçekimi) koltuk teknolojisini mercek altına aldı.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, aşırı geriye yatan bu koltukların olası kaza anlarında ölümcül güvenlik riskleri barındırdığını resmen ilan etti.

Otomotiv dünyasında büyük yankı uyandıran resmi açıklamaya göre, yolcular araç hareket halindeyken neredeyse yatay pozisyonda seyahat ettiklerinde, mevcut emniyet kemerleri ve hava yastıkları geometrik olarak işlevini yitiriyor.

Çarpışma anında yolcuların, emniyet kemerinin altından öne doğru kayarak (submarining etkisi) çok daha ağır ve ölümcül yaralanmalara maruz kalabileceği vurgulanıyor.

ARAÇ İÇLERİNİ YAŞAM ALANINA ÇEVİRMİŞLERDİ

Son yıllarda özellikle Çinli elektrikli araç üreticileri, rekabette öne geçmek için masaj yapan, yatak formuna dönüşen koltuklar ve dev sinema ekranlarıyla araç iç mekanlarını adeta "tekerlekli birer yaşam odasına" çevirme yarışına girmişti. Ancak Çinli düzenleyiciler, otomobillerin asıl işlevi olan güvenli ulaşım aracından çıkıp birer mobil dinlenme kapsülüne dönüşmesinden rahatsız olduklarını net bir dille ortaya koydu.

BAŞKA ÖZELLİKLERDE MERCEK ALTINDA

Kamuoyunun görüşüne açılan bu yeni düzenleme taslağı, Çin'in son dönemde otomotiv güvenliğini yeniden tanımlayan sert hamlelerinin sadece bir parçasını oluşturuyor. Hatırlanacağı üzere Çin, gövde içine gizlenen elektronik kapı kollarını, kaza anında kilitli kalarak yolcuların yanan araçlarda mahsur kalmasına yol açtığı gerekçesiyle yasaklamıştı.

Bakanlık şimdi de acil manevralarda sürücünün kontrolünü zorlaştıran lövye tipi direksiyonlar ile sürücülerin reflekslerini tembelleştirdiği düşünülen "tek pedal" sürüş sistemlerini inceleme altında tutuyor.

Bununla da yetinmeyen Çinli otoriteler, Tesla ile hayatımıza giren ve tüm fiziksel butonları ortadan kaldıran minimalist multimedya ekranlarını da radarına aldı. Yeni kurallarla birlikte dörtlü flaşörler, sinyaller, vites seçimi ve acil durum çağrısı (e-Call) gibi hayati fonksiyonların sadece ekrandan kontrol edilmesi engellenecek ve fiziksel tuş zorunluluğu getirilecek.

Yıllarca dünyaya en kısa hızlanma sürelerini, devasa ekranları ve fütüristik tasarımları birer trend olarak pazarlayan Çin'in, bugün sektörün en muhafazakar ve katı güvenlik hakemine dönüşmesi dikkat çekiyor. Sektör temsilcileri, Çin'in bu sert kararlarının küresel otomotiv standartlarını da kökten değiştireceğini öngörüyor.