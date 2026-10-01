Yeni uygulamayla birlikte aracın elektrikli olduğunu gösteren E plakası, yeşil çevre etiketinin yerine geçecek. Böylece sürücüler aynı bilgiyi gösteren iki ayrı işaret kullanmak zorunda kalmayacak. Ancak değişiklik bütün elektrikli otomobilleri kapsamıyor; E plakası bulunmayan araçlarda eski uygulama devam ediyor.

E PLAKASI ARTIK YETERLİ

Almanya'da çevre bölgelerine girişte araçların emisyon şartlarını karşıladığını göstermek amacıyla uzun süredir ön cama yeşil çevre etiketi yapıştırılıyor. Elektrikli otomobiller emisyon açısından uygun olmasına ve E plakasıyla tanınabilmesine rağmen bugüne kadar bu etiketi de taşımak zorundaydı.

Yeni düzenlemeyle bu çift işaretleme sona erdi. E plakalı araçlar, Almanya'daki çevre bölgelerine yeşil etiket olmadan girebilecek. Kontroller sırasında plakanın sonundaki "E" harfi aracın düzenleme kapsamında olduğunu göstermek için yeterli olacak. Düzenleme şirket filolarında kullanılan E plakalı araçlar için de geçerli.

E plakası yalnızca tamamen elektrikli otomobillerle sınırlı değil. Almanya'daki şartları karşılayan bazı hibrit araçlar da E plakası alabildiğinden yeni uygulamadan yararlanabiliyor.

HER ELEKTRİKLİ ARAÇ KAPSAMDA DEĞİL

Elektrikli araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken nokta ise E plakasının Almanya'da zorunlu olmaması. Elektrikli olduğu halde standart Alman plakası kullanan araçların çevre bölgelerine girebilmek için yeşil etiketi taşımaya devam etmesi gerekiyor. Benzinli ve dizel araçlara yönelik mevcut kurallarda da herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Düzenleme Almanya'daki çevre bölgeleri için geçerli. Alman E plakasına sahip olmak, başka Avrupa ülkelerindeki çevre bölgesi kurallarından otomatik olarak muafiyet sağlamıyor. Örneğin Fransa'ya seyahat eden sürücülerin gidilecek bölgeye göre "Crit'Air" çevre etiketi alması gerekebiliyor.