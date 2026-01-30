Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, şarj edildiği sırada yanmaya başlayan elektrikli otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir şarj istasyonunda, şarj işlemi devam eden elektrikli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek aracı saran alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle şarj sisteminde meydana gelen kısa devreden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Elektrikli araçlarda hangi güvenlik riskleri Var?

Uzmanlar, elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak şarj altyapılarının daha sıkı denetlenmesi ve kullanıcıların riskler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Elektrikli otomobiller “çevreci” ve “sessiz” yönleriyle öne çıksa da, uzmanlar bazı güvenlik risklerine dikkat çekiyor:

- Şarj sırasında yangın riski: Özellikle yağmur, nem ve altyapı eksikliği bulunan açık alan şarj istasyonlarında kısa devre ihtimali artabiliyor.

- Batarya kaynaklı alevlenme: Lityum-iyon bataryalar hasar gördüğünde ya da aşırı ısındığında ani ve kontrolü zor yangınlara yol açabiliyor.

- Yangının geç söndürülmesi: Elektrikli araç yangınları, klasik araçlara göre daha uzun sürede söndürülebiliyor ve yeniden alevlenme riski taşıyor.

- Standart ve denetim sorunu: Her şarj istasyonunun aynı güvenlik standartlarına sahip olmaması, kullanıcılar için ciddi risk oluşturuyor.

- Kullanıcı hataları: Uzatma kablosu kullanımı, uygun olmayan prizler ve bilinçsiz şarj işlemleri yangın ihtimalini artırabiliyor.

- Aşırı hava koşulları: Sağanak yağış, sel, aşırı sıcak veya soğuk hava batarya ve şarj sistemleri üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

- Elektromanyetik alan (EMF) tartışması: Elektrikli araçlar ve hızlı şarj istasyonları, yüksek elektrik akımı nedeniyle elektromanyetik alan oluşturuyor. Uzmanlar, mevcut ölçümlerin yasal sınırlar içinde olduğunu belirtse de, uzun süreli ve yoğun maruziyetin beyin, sinir sistemi ve genel sağlık üzerindeki olası etkilerinin hâlâ araştırma konusu olduğuna dikkat çekiyor.